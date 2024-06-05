Челси не отпустит Мудрика на Олимпиаду - Daily Mail
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик пропустит Олимпийские игры в Париже (Франция).
Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб принял решение не отпускать футболиста на Олимпиаду-2024.
Руководство "синих" не хочет, чтобы игрок пропустил ключевой этап предсезонной подготовки под руководством нового главного тренера Энцо Марески. Специалист же хотел бы пройти предсезонку со всеми футболистами. Кроме того, в Челси хотят избежать дополнительного риска травм.
Челси также не отпустит Энцо Фернандеса, который выступает за сборную Аргентины.
В прошлом сезоне Мудрик провел 41 матч за Челси, в которых забил семь голов и сделал две голевые передачи.
На Олимпиаде сборная Украины оказалась в одной группе с Аргентиной, Марокко и Ираком.
Ранее Ребров оценил сезон Мудрика в Челси.
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