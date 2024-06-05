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Челси не отпустит Мудрика на Олимпиаду - Daily Mail

Украинец не поможет сборной на Играх в Париже.
Сегодня, 19:26
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик пропустит Олимпийские игры в Париже (Франция).

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб принял решение не отпускать футболиста на Олимпиаду-2024.

Руководство "синих" не хочет, чтобы игрок пропустил ключевой этап предсезонной подготовки под руководством нового главного тренера Энцо Марески. Специалист же хотел бы пройти предсезонку со всеми футболистами. Кроме того, в Челси хотят избежать дополнительного риска травм.

Челси также не отпустит Энцо Фернандеса, который выступает за сборную Аргентины.

В прошлом сезоне Мудрик провел 41 матч за Челси, в которых забил семь голов и сделал две голевые передачи.

На Олимпиаде сборная Украины оказалась в одной группе с Аргентиной, Марокко и Ираком.

Ранее Ребров оценил сезон Мудрика в Челси.

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