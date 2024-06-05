"Я помню свой первый сезон": Ребров оценил сезон Мудрика в Челси

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о выступлениях Михаила Мудрика за Челси в прошлом сезоне.

По словам специалиста, всегда трудно адаптироваться в чемпионате, а украинец провел неплохо вторую часть сезона.

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"Кто решает вообще – лучший сезон или не лучший? Это первый сезон у Михаила в АПЛ. Я помню свой первый сезон. Это всегда трудно – переходить в такой чемпионат, переходить в команду такого уровня, как Челси. Там очень большая конкуренция.

Я считаю, особенно во второй части сезона, тренер доверял Михаилу, он очень хорошо себя зарекомендовал и играл на очень высоком уровне, что очень важно для сборной. Он получил практику, он больше играл, и я не считаю, что этот сезон для Михаила был не слишком удачным.

Я только желаю ему в следующем сезоне с другим тренером еще больше прогрессировать, что, как я и говорил, очень важно для нашей сборной", - отметил Ребров.

В прошлом сезоне Мудрик провел 41 матч за Челси, в которых забил семь голов и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Мудрик и Трубин - в ТОП-100 самых дорогостоящих футболистов мира.

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