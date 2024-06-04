"Игроки не готовы на 100%": Ребров оценил ничью с Германией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями после ничьи с Германией (0:0) в товарищеском матче.

По словам специалиста, он доволен тем, как команда выполнила задачу на поединок.

"У каждой команды были свои задачи, я доволен результатом. Было достаточно ошибок, надо работать. Игроки не готовы на 100%, а играть против такой команды на равных, то нужно быть полностью готовым.

Играли в 5 защитников, потому что мы анализировали игру Германии, пытались перекрывать коридоры для Германии, думаю нам удалось. Во втором тайме устали и было тяжелее, но это был очень хороший спарринг для нас.

По сравнению с игрой год назад думаю, что мы прибавили. Думаю, что эта Германия - один из фаворитов на Евро. Пр заполненном стадионе все играют на максимум своих возможностей.

У Зинченко была своя задача, он играет так и в Арсенале. Он был мотивирован, сыграл 90 мин и сыграл хорошо. Относительно вратарей, то все сыграют в товарищеских матчах и после этого мы будем принимать решение", - сказал Ребров в эфире MEGOGO.

В пятницу, 7 июня, сборная Украины проведет второй спарринг перед чемпионатом Европы-2024. Соперником нашей команды будет сборная Польши. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

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