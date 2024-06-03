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Польша - Украина: онлайн трансляция товарищеского матча 07.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция контрольного поединка национальных сборных.
Сегодня, 12:45
Польша - Украина: онлайн-трансляция матча / Getty Images
Польша - Украина: онлайн-трансляция матча / Getty Images

Сборная Украины после спарринга с Германией проведет в пятницу, 7 июня, еще один товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2024.

Соперником подопечных Сергея Реброва в этот раз станет национальная команда Польши.

Поединок состоится в Варшаве на Национальном стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Польша - Украина

Трансляция матча будет доступна в этой новости 7 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

Польша и Украина в своей истории провели между собой девять матчей. На данный момент небольшое преимущество в личных встречах на стороне поляков: четыре победы при двух ничьих и трех поражениях.

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией. Польша также выступит на чемпионате Европы, встретившись с Нидерландами, Австрией и Францией.

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