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Германия - Украина 0:0 результат и обзор товарищеского матча

Команды провели безголевой спарринг перед Евро-2024.
Вчера, 23:46
Германия - Украина / Getty Images
Германия - Украина / Getty Images

В понедельник, 3 июня, состоялся товарищеский матч, в котором сборная Украины встречалась с командой Германии.

С первых минут подопечные Сергея Реброва действовали вторым номером, отдав контроль мяча сопернику. Наша команда отвечала быстрыми атаками, но первый момент создал Гюндоган, который не забил с линии вратарской, ведь не попал по мячу.

Украина ответила своим моментом, но с ударом Яремчука справился Нойер, который впервые вышел в старте сборной с чемпионата мира-2022.

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После перерыва Германия создавала больше давления, что привело к голевому моменту. Максимилиан пробил со штрафной, но мяч попал в каркас ворот. Уже через пару минут Максимилиан нанес сильный удар, но с ним уже справился Трубин.

В концовке встречи команды обменялись голевыми моментами. Ярмоленко прошел по штрафной соперника и пробил в ближний угол, но Нойер паррировал. В компенсированное время Трубин вновь вступил в игру, помешав Ундаву забить.

Отметим, что на счету Германии 26 ударов (пять в створ), а вот украинцы нанесли всего семь (три в створ).

Уже в пятницу, 7 июня, сборная Украины проведет второй спарринг перед чемпионатом Европы-2024. Соперником нашей команды будет сборная Польши. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Статистика товарищеского матча Германия - Украина

Германия - Украина 0:0

Ожидаемые голы (xG): 2.31 - 0.53
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 26-7
Удары в створ: 5-3
Фолы: 12-4

Германия: Нойер - Киммих, Та (Кох, 59), Антон, Миттельштедт - Андрих (Павлович, 71), Гросс - Мусиала (Беер, 59), Гюдоган (Фюрих, 46), Вирц (Ундав, 46) - Гаверц (Мюллер, 58).

Украина: Трубин - Конопля (Тымчик, 80), Забарный, Сваток, Матвиенко - Шапаренко (Судаков, 73), Степаненко (Бражко, 64), Зинченко - Цыганков (Цыганков, 64), Яремчук (Довбик, 73), Мудрик (Зубков, 64).

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