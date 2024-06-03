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Даже голову помыл: Ребров подколол лидера сборной, когда тот поздравил его с юбилеем

В лагере национальной сборной царит замечательная атмосфера.
Сегодня, 17:03
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Сегодня, 3 августа, свое 50-летие празднует главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Футболисты, тренерский штаб и персонал «желто-голубых» подготовили имениннику сюрприз в качестве футболки с 50-ым номером и подписями, которую вручил капитан команды Андрей Ярмоленко.

В ответ на это Сергей Станиславович подколол одного из лидеров своего коллектива, обратив внимание на то, что в этот праздничный день тот даже помыл голову.

Напомним, что сегодня вечером сборная Украины сыграет контрольный поединок против Германии. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сергей Ребров Андрей Ярмоленко

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