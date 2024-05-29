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Мудрик и Трубин - в ТОП-100 самых дорогостоящих футболистов мира

От лидеров результата исследования украинцы оказались слишком далеко.
Сегодня, 13:03
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Футбольная обсерватория CIES на своем официальном сайте опубликовала результаты очередного исследования. В этот раз была определена сотня самых дорогих футболистов мира. 

Статистическая модель CIES учитывала такие критерии, как возраст, продолжительность контракта, количество сыгранных минут, количество выходов в стартовом составе, спортивный уровень сыгранных матчей, результаты, экономическая мощь клуба и лиги игрока, потенциал покупателей, уровень инфляции и т. д.

В ТОП-100 нашлось место двум украинцам: вингер Челси Михаил Мудрик занял 88-е место с оценочной стоимостью 68,6 миллиона евро, а вратарь Бенфики Анатолий Трубин оказался 95-м (66 миллиона).

Источник: скриншот

Самым дорогим футболистом мира считается хавбек Реала Джуд Беллингем, который был оценен в 280,4 миллиона. В тройке также оказались форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд (255,3 миллиона) и одноклубник Беллингема Винисиус Жуниор (240,8 миллиона.

Источник: скриншот

Напомним, что недавно статистический портал Transfermarkt обновил цены футболистов Английской Премьер-лиги, в которой выступают украинские игроки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик Анатолий Трубин

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