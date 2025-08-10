iSport.ua
Футбол

Хавбек Реала пропустит старт сезона

Эдуардо Камавинга травмировал голеностоп.
Сегодня, 17:42       Автор: Андрей Безуглый
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга выбыл из-за травмы, пишет The Athletic.

Французский хавбек получил повреждение голеностопа, однако характер травмы точно неизвестен.

Камавинга уже пропустил несколько тренировок и, вероятно, не сыграет в товарищеском матче против Тироля.

Обычно восстановление от подобных травм занимает несколько недель, так что Эдуардо пропустит стартовые туры Ла Лиги.

Ранее также сообщалось, что Барселона попрощалась со своим защитником.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдуардо Камавинга

