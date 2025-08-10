Хавбек Реала пропустит старт сезона

Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга выбыл из-за травмы, пишет The Athletic.

Французский хавбек получил повреждение голеностопа, однако характер травмы точно неизвестен.

Камавинга уже пропустил несколько тренировок и, вероятно, не сыграет в товарищеском матче против Тироля.

Обычно восстановление от подобных травм занимает несколько недель, так что Эдуардо пропустит стартовые туры Ла Лиги.

