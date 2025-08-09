Барселона объявила об уходе возрастного защитника

Барселона попрощалась с одним из своих игроков.

Центрбек Иньиго Мартинес покинул клуб и стал свободным агентом. Об этом сообщила пресс-служба каталонцев.

Мартинеса связывают с переходом в Ан-Насру. Детали потенциальной сделки неизвестны.

В составе «сине-гранатовых» Иньиго провел два сезона. Он сыграл 73 матча во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 6 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Ан-Наср может отпустить свою звезду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!