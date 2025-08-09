iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Испанский клуб начал переговоры с Ан-Насром о возвращении своего воспитанника

Эмерик Ляпорт может снова пополнить состав Атлетика.
Сегодня, 20:31       Автор: Игорь Мищук
Эмерик Ляпорт / Getty Images
Эмерик Ляпорт / Getty Images

Атлетик заинтересован в возвращении защитника Эмерика Ляпорта, ныне представляющего Ан-Наср.

Как сообщает журналист Николо Скира, баски уже начали переговоры с клубом из Саудовской Аравии по поводу перехода 31-летнего футболиста.

Читай также: Ан-Наср намерен подписать звезду Баварии

По информации источника, в Бильбао защитнику готовы предложить контракт до 2028 года.

Сам игрок также хотел бы покинуть Ближний Восток и вернуться в Европу.

Ляпорт воспитывался в молодежной структуре Атлетика, а профессиональную карьеру начинал в фарм-клубе Баскония. Также играл за резервную команду, а в 2012 году дебютировал за первую команду Атлетика. В 2018 году защитник перешел в Манчестер Сити, откуда в 2023 году перебрался в Ан-Наср.

В прошлом сезоне Ляпорт провел за саудовскую команду во всех турнирах 30 матчей, отличившись пятью голами.

Ранее сообщалось, что защитник Барселоны расторгнет контракт с клубом ради перехода в Ан-Наср.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Атлетик Бильбао эмерик ляпорт ан-наср

Статьи по теме

Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко
Ньюкасл согласовал контракт с защитником Милана Ньюкасл согласовал контракт с защитником Милана
ПСЖ окончательно согласовал трансфер Забарного ПСЖ окончательно согласовал трансфер Забарного
Гранд Серии А попытается вернуть в Италию полузащитника Ньюкасла Гранд Серии А попытается вернуть в Италию полузащитника Ньюкасла

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс - Металлист 1925, матчи в Первой и Второй лиге Украины
просмотров

Последние новости

Европа22:33
Азар рассказал, почему достаточно рано завершил карьеру
Европа21:59
Барселона объявила об уходе возрастного защитника
Европа21:59
Ньюкасл решил блокировать трансфер своего ключевого форварда
Европа21:32
ПСЖ подписал нового вратаря
Бокс21:08
Украинский клуб предложил Деревянченко попробовать свои силы в футболе
Европа20:59
Моес прокомментировал травму Миколенко
Европа20:37
Клуб Роналду может подписать травматичного вингера
Европа20:31
Испанский клуб начал переговоры с Ан-Насром о возвращении своего воспитанника
Европа19:59
Реал определился с кандидатами на усиление позиции центрального защитника
Сборные19:29
Украина одержала победу во втором матче преквалификации ЧМ-2027
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK