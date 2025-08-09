Испанский клуб начал переговоры с Ан-Насром о возвращении своего воспитанника

Эмерик Ляпорт может снова пополнить состав Атлетика.

Атлетик заинтересован в возвращении защитника Эмерика Ляпорта, ныне представляющего Ан-Наср.

Как сообщает журналист Николо Скира, баски уже начали переговоры с клубом из Саудовской Аравии по поводу перехода 31-летнего футболиста.

По информации источника, в Бильбао защитнику готовы предложить контракт до 2028 года.

Сам игрок также хотел бы покинуть Ближний Восток и вернуться в Европу.

Ляпорт воспитывался в молодежной структуре Атлетика, а профессиональную карьеру начинал в фарм-клубе Баскония. Также играл за резервную команду, а в 2012 году дебютировал за первую команду Атлетика. В 2018 году защитник перешел в Манчестер Сити, откуда в 2023 году перебрался в Ан-Наср.

В прошлом сезоне Ляпорт провел за саудовскую команду во всех турнирах 30 матчей, отличившись пятью голами.

Ранее сообщалось, что защитник Барселоны расторгнет контракт с клубом ради перехода в Ан-Наср.

