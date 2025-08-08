iSport.ua
Защитник расторгнет контракт с Барселоной ради переезда в Саудовскую Аравию

Клуб Роналду согласовал переход Иньиго Мартинеса.
Сегодня, 11:58       Автор: Игорь Мищук
Иньиго Мартинес / Getty Images
Иньиго Мартинес / Getty Images

Саудовский Ан-Наср, за который вступает Криштиану Роналду, договорился о будущем сотрудничестве с защитником Барселоны Иньиго Мартинесом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 34-летний футболист вскоре расторгнет контракт с каталонским клубом и отправится в Саудовскую Аравию в статусе свободного агента.

Читай также: Клуб Роналду объявил о подписании Феликса

Испанский защитник подпишет с Ан-Насром договор до июня 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что в минувшем сезоне Мартинес провел в составе Барселоны во всех турнирах 46 матчей, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что капитан Манчестер Юнайтед отказал Ан-Насру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона трансферы Иньиго Мартинес ан-наср

