Защитник расторгнет контракт с Барселоной ради переезда в Саудовскую Аравию

Саудовский Ан-Наср, за который вступает Криштиану Роналду, договорился о будущем сотрудничестве с защитником Барселоны Иньиго Мартинесом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 34-летний футболист вскоре расторгнет контракт с каталонским клубом и отправится в Саудовскую Аравию в статусе свободного агента.

Испанский защитник подпишет с Ан-Насром договор до июня 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что в минувшем сезоне Мартинес провел в составе Барселоны во всех турнирах 46 матчей, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что капитан Манчестер Юнайтед отказал Ан-Насру.

