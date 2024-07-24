"Загнали собаку в будку": Реакция Сети на унизительную победу Динамо над Партизаном
Во вторник, 23 июля, киевское Динамо разгромило сербский Партизан (6:2) в рамках первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
Подопечные Александра Шовковского разобрались с соперником, который несколько недель назал ездил в россию на товарищеский турнир.
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Мы собрали комментарии в социальной сети по поводу победы Динамо.
Динамо Киев божественно играет))— Павел Ульянов (@Pavel8492) July 23, 2024
я сподіваюся всі дивляться матч в якому наше Динамо розйобує сербських🤡🤡— Miroslava Semerhei (@mirasemerhei) July 23, 2024
Динамо, що я бачу? Я ніби в 90-ті повернуся. Дякую, пацани.— Slevin Kelevra 🇪🇺 🇺🇦 🇮🇱 (@notNickFisher) July 23, 2024
щоб Динамо перемагало, треба в кожному їх супернику шукати руснявий слід— Даруня (@darynia_) July 23, 2024
Динамо тонко розмазало сербських партизанів плавленим сирком Дружба .— Яя Кут (%+) (@grynzholy) July 23, 2024
6:2 Динамо жостко в прямому ефірі трахнули сербів 💪— ТПК (@rodneyelectro96) July 23, 2024
Динамо 6:2 Партизан— Oleg Prykhodko 𝕏 (@OlegPrykhodko) July 23, 2024
Як же я давно не отримував позитиву від гри Динамо.
Дякую!!!
Як же ахуєнно зіграло київське Динамо. Я такої хорошої гри ДК не бачив з часів Ліги Європи проти Евертона. Останній гол Піхальонка — чисто вибач якщо трахнув. Фантастика, аж сироти від цієї гри. Топовий матч від синьо-білих— Vadym Blonsky (@vadymblonsky) July 23, 2024
Піхальонок це прорив для Динамо. Хотів пожартувати, що будуть в чвертьфіналі. Але партизан ніякий. Просто набір людей. Бажаю їм др скону грати з црвеною звездою і не вилазити далі кваліфікації.— Alex Gramm (@gramm_football) July 23, 2024
Давно не отримував такого задоволення від гри Динамо!— Vadim Lyapin (@fibber77) July 23, 2024
Показали "братушкам" їхнє місце.
Як казав класик- "Загнали собаку в будку"!
Дякую, «Динамо»! За правильні слова перед матчем, жест перед стартовим свистком! І за те, що було на полі! 👊Розмазати сербів вдалося, і це головне. Зарядженість на результат була видна, і за це респект. В Белград можна їхати зі спокоєм. Принаймні, мене він зігріває зсередини 💙 pic.twitter.com/BL7pLwF4qs— Igor Burbas (@iburbas) July 23, 2024
От так би скрізь і завжди:— Типова Бойко (@TypovaBoyko) July 23, 2024
тягаєшся з русньою?
отримуєш болючу звіздюліну 😇
6-2
«Динамо» 👏👏👏 pic.twitter.com/c5nsD5B40C
Я певно ніколи так не кайфував від гри Динамо Київ— Vitalii Volochai #StandWithUkraine (@v1lat) July 23, 2024
Ответный матч Партизан - Динамо пройдет 31 июля в Сербии.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Партизан.
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