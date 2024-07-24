"Задали планочку": Шахтер, Полесье и другие клубы поздравили Динамо с разгромом Партизана

Представители украинского футбола остались под впечатлением от яркой победы киевлян.

Во вторник, 23 июля, Динамо в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов уверенно разобралось с Партизаном.

Киевская команда, несмотря на то что пропустила первой, в последствии устроила разгром сербскому сопернику, выиграв поединок со счетом 6:2.

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После матча на яркую победу "бело-синих" отреагировали другие украинские клубы, оставив поздравления в комментариях в соцсетях.

Шахтер: "Туда их! С победой!"

Полесье: "Вот это вы нам задали планочку. Браво"

Александрия: "Великолепный перформанс, киевляне. Слава Украине!"

Рух: "Туда их! Поздравляем, киевляне!"

Прикарпатье: "Настоящие козаки! Спасибо за эмоции! Так держать!"

Кривбасс: "Красавчики!"

Также победу Динамо оценили украинская Премьер-лига и Украинская ассоциация футбола.

УПЛ: "Вот так матч!"

УАФ: "За Украину"

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Динамо - Партизан (6:2).

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