Владельцы ПСЖ близки к покупке испанского клуба

Qatar Sports Investments, владеющая ПСЖ, близка к покупке Малаги, пишет L’Equipe.

Организация уже давно изучает различные варианты инвестиций в Европе. И, как сообщили сразу несколько изданий, QSI практически завершил покупку Малаги.

Испанский клуб, выступающий сейчас в Сегунде, оценивается в примерно 100 млн евро.

Напомним, что сейчас Малагой владеют BlueBay и катарский шейх Абдулла Аль-Тани, однако финансовая сторона клуба оставляет желать лучшего.

На данный момент клуб находится под управлением менеджера, которого назначил суд, из-за тяжелейшей финансовой ситуации в клубе.\

Также QSI ведет переговоры о покупке неназваного бельгийского клуба.

Ранее также ФИФА рассказала о распределении призовых на клубном ЧМ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!