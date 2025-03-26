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Футбол

Владельцы ПСЖ близки к покупке испанского клуба

Черная полоса Малаги может вскоре завершиться.
Сегодня, 20:02       Автор: Андрей Безуглый
Малага / Getty Images
Малага / Getty Images

Qatar Sports Investments, владеющая ПСЖ, близка к покупке Малаги, пишет L’Equipe.

Организация уже давно изучает различные варианты инвестиций в Европе. И, как сообщили сразу несколько изданий, QSI практически завершил покупку Малаги.

Испанский клуб, выступающий сейчас в Сегунде, оценивается в примерно 100 млн евро.

Напомним, что сейчас Малагой владеют BlueBay и катарский шейх Абдулла Аль-Тани, однако финансовая сторона клуба оставляет желать лучшего.

На данный момент клуб находится под управлением менеджера, которого назначил суд, из-за тяжелейшей финансовой ситуации в клубе.\

Также QSI ведет переговоры о покупке неназваного бельгийского клуба.

Ранее также ФИФА рассказала о распределении призовых на клубном ЧМ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малага

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