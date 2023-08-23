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Фанаты Малаги "подписали" для клуба случайного человека

Протест против трансферной политики клуба.
Сегодня, 00:47
Малага / malagacf.com
Малага / malagacf.com

Необычной акцией протеста отметились болельщики испанской Малаги.

Болельщики собрались в аэропорту и поздравили случайного человека, как приветствуют новичков команды.

Ничего не понимающему молодому человеку вручили футболку с 69-м номером, который был написан от руки. А после устроили небольшую фотосессию.

Таким образом фанаты клуба протестуют против текущей трансферной политики Малаги. Еще 10 лет назад клуб играл в еврокубках, а сейчас упал в третью испанскую лигу.

Ранее, напомним, Вест Хэм официально представил нового центрального защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малага

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