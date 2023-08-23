Фанаты Малаги "подписали" для клуба случайного человека

Необычной акцией протеста отметились болельщики испанской Малаги.

Болельщики собрались в аэропорту и поздравили случайного человека, как приветствуют новичков команды.

Ничего не понимающему молодому человеку вручили футболку с 69-м номером, который был написан от руки. А после устроили небольшую фотосессию.

Malaga fans disappointed that their club didn’t sign any player, actually drove to the airport and picked up a random tourist who had just landed to greet him as a new player. 😭🤣🤣pic.twitter.com/UV7Gzu0ksu — Football View (@FootballViewYT) August 22, 2023

Таким образом фанаты клуба протестуют против текущей трансферной политики Малаги. Еще 10 лет назад клуб играл в еврокубках, а сейчас упал в третью испанскую лигу.

Ранее, напомним, Вест Хэм официально представил нового центрального защитника.

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