Вест Хэм подписал центрального защитника

Лондонский Вест Хэм официально представил Константиноса Мавропаноса.

Напомним, что "молотобойцы" хотели купить Харри Магуайра, однако не удалось договориться с МЮ о цене.

Команда проанализировала рынок и предпочла купить игрока, который хорошо знаком с АПЛ. Ранее Мавропанос защищил цвета Арсенала.

Греческий защитник обошелся Вест Хэму в 20 млн евро + 5 млн в качестве бонусов.

Прошлый сезон Мавропанос провел в Бундеслиге, в 28 матчах и забил 2 гола.

Ранее также стало известно, где может продолжить карьеру Мэйсон Гринвуд.

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