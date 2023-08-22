Вест Хэм подписал центрального защитника
Мавропанос вернулся в АПЛ.
Лондонский Вест Хэм официально представил Константиноса Мавропаноса.
Напомним, что "молотобойцы" хотели купить Харри Магуайра, однако не удалось договориться с МЮ о цене.
Команда проанализировала рынок и предпочла купить игрока, который хорошо знаком с АПЛ. Ранее Мавропанос защищил цвета Арсенала.
Греческий защитник обошелся Вест Хэму в 20 млн евро + 5 млн в качестве бонусов.
Прошлый сезон Мавропанос провел в Бундеслиге, в 28 матчах и забил 2 гола.
Ранее также стало известно, где может продолжить карьеру Мэйсон Гринвуд.
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