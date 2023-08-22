Гринвуд может воссоединиться с наставником, который привел его в первую команду

Итальянская Рома связалась с МЮ по поводу перехода Мэйсона Гринвуда, утверждает 90Min.

Отметим, что текущий наставник "волков" Жозе Моуринью уже работал с Мэйсоном. Именно при португальском специалисте Гринвуд попал в первую команду Юнайтед.

Сейчас клуб испытывает трудности с нападающим из-за постоянных проблем с коленом Тэмми Абрахама. К тому же руководство клубу готово дать Мэйсону второй шанс.

Кроме того, за ситуацией внимательно следят Интер и Аталанта, а также ряд других еровпейских клубов. Однако, если приедтся выбирать, англичанин предпочтет поработать снова с Жозе.

Ранее, напомним, Мэйсон выступил с заявлением по поводу сложившейся ситуации.

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