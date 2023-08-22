iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гринвуд может воссоединиться с наставником, который привел его в первую команду

Рома готова дать парню второй шанс.
Сегодня, 18:15
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Итальянская Рома связалась с МЮ по поводу перехода Мэйсона Гринвуда, утверждает 90Min.

Отметим, что текущий наставник "волков" Жозе Моуринью уже работал с Мэйсоном. Именно при португальском специалисте Гринвуд попал в первую команду Юнайтед.

Сейчас клуб испытывает трудности с нападающим из-за постоянных проблем с коленом Тэмми Абрахама. К тому же руководство клубу готово дать Мэйсону второй шанс.

Кроме того, за ситуацией внимательно следят Интер и Аталанта, а также ряд других еровпейских клубов. Однако, если приедтся выбирать, англичанин предпочтет поработать снова с Жозе.

Ранее, напомним, Мэйсон выступил с заявлением по поводу сложившейся ситуации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью МЭЙСОН ГРИНВУД

Статьи по теме

Гринвуда, с которым МЮ расторг контракт, предложили клубу Серии А Гринвуда, с которым МЮ расторг контракт, предложили клубу Серии А
Гринвуд: Понимаю, что люди будут судить меня по тому, что видели и слышали в Интернете Гринвуд: Понимаю, что люди будут судить меня по тому, что видели и слышали в Интернете
Исполнительный директор МЮ объяснил, почему клуб решил расстаться с Гринвудом Исполнительный директор МЮ объяснил, почему клуб решил расстаться с Гринвудом
Манчестер Юнайтед объявил, что Гринвуд больше не сыграет за команду Манчестер Юнайтед объявил, что Гринвуд больше не сыграет за команду
Помочь журналистам

Видео

Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Формула 119:01
Хэмилтон получит 64 млн долларов по новому контракту - источник
Бокс18:45
"Будет приятно увидеть победу": Джошуа признался, кого собирается поддерживать в бою Усик - Дюбуа
Европа18:38
Лукаку тренируется с молодежкой в ожидании своей продажи
Легкая атлетика18:18
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Проценко и Дорощук выступят в финале прыжков в высоту
Европа18:15
Гринвуд может воссоединиться с наставником, который привел его в первую команду
Европа17:50
Соперник Динамо отказался от идеи подписания Серхио Рамоса
Формула 117:45
Власти Франции могут наказать Ферстаппена на нарушение ПДД
Лига Европы17:26
Славия - Заря: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
Футбол16:56
Защитник Динамо довызван в национальную сборную Украины
Футбол16:43
Булеца - в команде тура польской Экстракласы по версии SofaScore
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK