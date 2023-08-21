iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гринвуд: Понимаю, что люди будут судить меня по тому, что видели и слышали в Интернете

Футболист выступил с собственным заявлением по объявленному решению Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 19:35
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Мэйсон Гринвуд больше никогда не сыграет за Манчестер Юнайтед, воспитанником которого он является.

Таким оказалось решение клуба по результатам внутреннего расследования. Как сообщает Stretford Paddock, 21-летний англичанин также высказался на эту тему. 

"Я хочу начать с того, что я понимаю, что люди будут судить меня по тому, что они видели и слышали в социальных сетях, и я знаю, что люди подумают самое худшее".

"Меня воспитывали так, чтобы я понимал, что насилие или жестокое обращение в любых отношениях — это неправильно. Я не делал того, в чем меня обвиняли, и в феврале с меня сняли все обвинения".

"Тем не менее, я полностью признаю, что допустил ошибки в своих отношениях, и беру на себя свою долю ответственности за ситуации, которые привели к публикациям в социальных сетях".

Источник: Getty Images

"Я учусь понимать свои обязанности, чтобы подавать хороший пример профессионального футболиста, и я сосредоточен на большой ответственности быть отцом, а также хорошим партнером".

"Сегодняшнее решение было частью совместного процесса между Манчестер Юнайтед, моей семьей и мной. Лучшее решение для всех нас — продолжить футбольную карьеру вдали от Олд Траффорд, где мое присутствие не будет отвлекать клуб".

"Я благодарю клуб за поддержку с тех пор, как я присоединился к нему в возрасте семи лет. Во мне всегда будет часть, которая связана с Юнайтед. Я безмерно благодарен своей семье и всем своим близким за их поддержку, и теперь я должен отплатить за доверие, которое оказали мне окружающие".

"Я намерен стать лучшим футболистом, но, что наиболее важно, хорошим отцом, лучшим человеком и использовать свои таланты в позитивном ключе на поле и за его пределами".

Напомним, что Манчестер Юнайтед также опубликовал открытое письмо исполнительного директора Ричарда Арнольда, в котором он попытался объяснить причины такого решения клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед МЭЙСОН ГРИНВУД

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед хочет до конца трансферного окна усилить две позиции Манчестер Юнайтед хочет до конца трансферного окна усилить две позиции
Исполнительный директор МЮ объяснил, почему клуб решил расстаться с Гринвудом Исполнительный директор МЮ объяснил, почему клуб решил расстаться с Гринвудом
Манчестер Юнайтед объявил, что Гринвуд больше не сыграет за команду Манчестер Юнайтед объявил, что Гринвуд больше не сыграет за команду
Хорнер подтвердил, что Перес будет выступать за Ред Булл в 2024 году Хорнер подтвердил, что Перес будет выступать за Ред Булл в 2024 году
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Формула 122:46
Хорнер подтвердил, что Перес будет выступать за Ред Булл в 2024 году
Европа22:20
Манчестер Юнайтед хочет до конца трансферного окна усилить две позиции
НБА22:15
Лонзо Болл чувствует, что сможет вернуться в баскетбол, несмотря на три операции на колене
Европа21:52
Защитник Манчестер Сити выбыл на несколько недель из-за травмы
Европа21:46
Зинченко оказался в запасе на матч Арсенала против Кристал Пэлас
Европа21:31
Владелец Милана: Мы здесь чтобы побеждать, но мы хотим делать это с умом
Киберспорт21:21
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi все еще в топ-10, Monte потеряли одну позицию
Европа21:07
Защитник Баварии перейдет в Интер, но немцам все еще нужно найти ему замену
Европа20:59
Многомиллионный новичок Челси вдохновился речью президента UFC после своего трансфера
Европа20:53
Алексис Санчес изъявил желание вернуться в бывший клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK