Гринвуд: Понимаю, что люди будут судить меня по тому, что видели и слышали в Интернете

Мэйсон Гринвуд больше никогда не сыграет за Манчестер Юнайтед, воспитанником которого он является.

Таким оказалось решение клуба по результатам внутреннего расследования. Как сообщает Stretford Paddock, 21-летний англичанин также высказался на эту тему.

"Я хочу начать с того, что я понимаю, что люди будут судить меня по тому, что они видели и слышали в социальных сетях, и я знаю, что люди подумают самое худшее".

"Меня воспитывали так, чтобы я понимал, что насилие или жестокое обращение в любых отношениях — это неправильно. Я не делал того, в чем меня обвиняли, и в феврале с меня сняли все обвинения".

"Тем не менее, я полностью признаю, что допустил ошибки в своих отношениях, и беру на себя свою долю ответственности за ситуации, которые привели к публикациям в социальных сетях".

Источник: Getty Images

"Я учусь понимать свои обязанности, чтобы подавать хороший пример профессионального футболиста, и я сосредоточен на большой ответственности быть отцом, а также хорошим партнером".

"Сегодняшнее решение было частью совместного процесса между Манчестер Юнайтед, моей семьей и мной. Лучшее решение для всех нас — продолжить футбольную карьеру вдали от Олд Траффорд, где мое присутствие не будет отвлекать клуб".

"Я благодарю клуб за поддержку с тех пор, как я присоединился к нему в возрасте семи лет. Во мне всегда будет часть, которая связана с Юнайтед. Я безмерно благодарен своей семье и всем своим близким за их поддержку, и теперь я должен отплатить за доверие, которое оказали мне окружающие".

"Я намерен стать лучшим футболистом, но, что наиболее важно, хорошим отцом, лучшим человеком и использовать свои таланты в позитивном ключе на поле и за его пределами".

Напомним, что Манчестер Юнайтед также опубликовал открытое письмо исполнительного директора Ричарда Арнольда, в котором он попытался объяснить причины такого решения клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!