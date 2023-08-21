Исполнительный директор МЮ объяснил, почему клуб решил расстаться с Гринвудом

Клуб пришел к выводу, что игрок невиновен, но все равно был вынужден отказаться от него.

Манчестер Юнайтед принял решение, что Мэйсон Гринвуд больше никогда не сыграет за родную команду.

Как сообщает Manchester Evening News, исполнительный директор манкунианцев Ричард Арнольд написал открытое письмо фанатам клуба, в котором попытался объяснить это решение.

"Дорогие фанаты! Теперь, когда мы завершили и объявили результаты клубного расследования в отношении Мэйсона Гринвуда, я хочу прямо и открыто рассказать нашим болельщикам о процессе и причинах нашего решения".

"Это было внутреннее дисциплинарное расследование между работодателем и работником, которое обычно проходило бы вне поля зрения общественности".

"Учитывая публичный характер обвинений и профиль Мэйсона, я признаю, что это была необычная ситуация, но я считал важным, чтобы мы продолжали соблюдать надлежащую правовую процедуру и, насколько это возможно, избегали комментариев в СМИ, пока я не приму окончательное решение".

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"Когда в январе 2022 года аудиозапись и изображения были размещены в Интернете, я испытал шок и беспокойство за предполагаемую жертву. С тех пор ее благополучие, пожелания и взгляды были центральными в подходе клуба, равно как и стандарты и ценности клуба".

"Хотя мы сразу же пришли к выводу, что Мэйсон должен быть отстранен от работы на время расследования, мы также осознавали наш долг заботиться о нем и важность принятия решения на основе полной информации".

"До февраля этого года этим занимались полиция и Королевская прокуратура. Только когда обвинения были сняты, клуб обсудил обвинения с Мэйсоном и другими фигурантами дела".

"Наше расследование стремилось собрать как можно больше доказательств, чтобы установить факты и контекст. Это не было быстрым или простым процессом по целому ряду причин".

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"Для нас было важно уважать права и пожелания предполагаемой жертвы. Кроме того, у нас ограниченные полномочия по расследованию, что означало, что мы зависели от сотрудничества с третьей стороной".

"На сроки также повлияло мое желание свести к минимуму влияние расследования на наши мужские и женские команды, а также на наших "Львиц" (женская сборная Англии)".

"Я признаю, что это дало больше времени для спекуляций, но альтернативой было бы нарушение надлежащей правовой процедуры или несвоевременный срыв".

"Хотя мы не смогли получить доступ к некоторым доказательствам по причинам, которые мы уважаем, доказательства, которые мы сопоставили, привели нас к выводу, что Мэйсон не совершал действий, в которых его обвиняли".

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"Я ограничен в том, что я могу сказать по юридическим причинам, включая продолжающееся право предполагаемой жертвы на анонимность, но я могу поделиться с вами следующим, что должно дать вам некоторое представление о сложности этого дела:

предполагаемая жертва обратилась в полицию с просьбой прекратить расследование в апреле 2022 года;

нам были предоставлены альтернативные объяснения аудиозаписи, которая представляла собой короткий отрывок из гораздо более длинной записи, и изображений, размещенных в Интернете;

семья предполагаемой жертвы участвовала в процессе и получила возможность просмотреть и исправить наши фактические выводы.

"На прошлой неделе СМИ сообщили, что мы решили реинтегрировать Мэйсона и что им просочились элементы плана по этому поводу. Реинтеграция была одним из результатов, которые мы рассматривали и планировали".

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"Для контекста, в течение последних шести месяцев было обдумано и запланировано несколько результатов, и моя точка зрения менялась по мере продвижения нашего процесса".

"Хотя окончательное решение оставалось за мной, я принимал во внимание различные факторы и точки зрения вплоть до окончательного принятия решения".

"Хотя я удовлетворен тем, что Мэйсон не совершал действий, в которых его обвиняли, он признал, что совершил ошибки, за которые он берет на себя ответственность".

"Я также осознаю, что Мэйсону придется столкнуться с проблемой восстановления своей карьеры и воспитания ребенка вместе со своим партнером под пристальным вниманием Манчестер Юнайтед".

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"Кроме того, это дело вызвало однозначное мнение, и я обязан свести к минимуму любое отвлечение внимания на единство, к которому мы стремимся в клубе".

"Хотя мы решили, что Мэйсон попытается восстановить свою карьеру вне Манчестер Юнайтед, это не означает, что этому делу конец. Клуб продолжит предлагать свою поддержку как предполагаемой жертве, так и Мэйсону, чтобы помочь им восстановиться и двигаться вперед в своей жизни".

По итогу расследования стало известно, что Манчестер Юнайтед и Мэйсон Гринвуд работают над тем, чтобы прекратить сотрудничество.

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