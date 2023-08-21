iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед объявил, что Гринвуд больше не сыграет за команду

Манкунианцы завершили внутреннее расследование, итогом которого стало прощание с футболистом.
Сегодня, 17:22
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о том, что Мэйсон Гринвуд покидает команду.

Это стало итогом внутреннего расследования, которое клуб провел после того, как в феврале этого года дело 21-летнего англичанина об изнасиловании, избиении и принудительном контроле своей девушки было закрыто.

"Манчестер Юнайтед завершил внутреннее расследование обвинений в адрес Мэйсона Гринвуда. Наш процесс начался в феврале 2023 года после того, как все обвинения против Мэйсона были сняты".

"Повсюду мы принимали во внимание пожелания, права и точку зрения предполагаемой жертвы, а также стандарты и ценности клуба и стремились собрать как можно больше информации и контекста".

"Это потребовало от нас деликатности и осторожности, чтобы получить доказательства, не являющиеся общественным достоянием, в том числе от тех, кто непосредственно знаком с делом".

Источник: Getty Images

"На основании имеющихся у нас доказательств мы пришли к выводу, что материалы, размещенные в Интернете, не давали полной картины и что Мэйсон не совершал правонарушений, в которых ему первоначально были предъявлены обвинения".

"Тем не менее, как Мэйсон сегодня публично признал, он совершил ошибки, за которые берет на себя ответственность. Все участники, включая Мэйсона, признают трудности, связанные с возобновлением его карьеры в Манчестер Юнайтед".

"Поэтому было достигнуто взаимное согласие, что для него было бы наиболее уместно сделать это вдали от Олд Траффорд. Теперь мы будем работать с Мэйсоном для достижения этого результата".

Последнее предложение заявления, скорее всего, предполагает то, что клуб и футболист работают над его арендой в другую команду или расторжением контракта, который действует до лета 2025 года.

Напомним, что изначально Манчестер Юнайтед планировал вернуть Мэйсона Гринвуда в команду, но после шквала критики от фанатов и общественности клуб был вынужден изменить свое решение, результатом которого и стало данное заявление.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ МЭЙСОН ГРИНВУД

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед не продаст центрбека, несмотря на интерес от многих клубов Манчестер Юнайтед не продаст центрбека, несмотря на интерес от многих клубов
Манчестер Юнайтед может помочь Трубину, забрав вратаря Бенфики Манчестер Юнайтед может помочь Трубину, забрав вратаря Бенфики
Мудрик не сумел помочь Челси избежать поражения от Вест Хэма, игравшего в меньшинстве Мудрик не сумел помочь Челси избежать поражения от Вест Хэма, игравшего в меньшинстве
Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека ПСЖ Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа17:28
Барселона и Манчестер Сити согласовали трансфер Канселу
Европа17:22
Манчестер Юнайтед объявил, что Гринвуд больше не сыграет за команду
Европа17:01
Ман Сити снова не смог подписать замену Де Брюйне
Европа16:27
Атлетико подписал форварда, который забил им неделю назад
Европа15:52
В ПСЖ ждут предложения от Реала по Мбаппе
Европа15:35
Манчестер Юнайтед не продаст центрбека, несмотря на интерес от многих клубов
Европа15:11
Лукаку присоединился к турецкому клубу
Бокс14:52
"Не сильно горит желанием": Усик объяснил, зачем ему бой с Фьюри
Европа14:43
Аутсайдер АПЛ близок к подписанию чемпиона мира
Бокс14:25
Кроуфорд обвинил Фьюри в неуважении к Усику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK