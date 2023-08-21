Манчестер Юнайтед объявил, что Гринвуд больше не сыграет за команду

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о том, что Мэйсон Гринвуд покидает команду.

Это стало итогом внутреннего расследования, которое клуб провел после того, как в феврале этого года дело 21-летнего англичанина об изнасиловании, избиении и принудительном контроле своей девушки было закрыто.

"Манчестер Юнайтед завершил внутреннее расследование обвинений в адрес Мэйсона Гринвуда. Наш процесс начался в феврале 2023 года после того, как все обвинения против Мэйсона были сняты".

"Повсюду мы принимали во внимание пожелания, права и точку зрения предполагаемой жертвы, а также стандарты и ценности клуба и стремились собрать как можно больше информации и контекста".

"Это потребовало от нас деликатности и осторожности, чтобы получить доказательства, не являющиеся общественным достоянием, в том числе от тех, кто непосредственно знаком с делом".

Источник: Getty Images

"На основании имеющихся у нас доказательств мы пришли к выводу, что материалы, размещенные в Интернете, не давали полной картины и что Мэйсон не совершал правонарушений, в которых ему первоначально были предъявлены обвинения".

"Тем не менее, как Мэйсон сегодня публично признал, он совершил ошибки, за которые берет на себя ответственность. Все участники, включая Мэйсона, признают трудности, связанные с возобновлением его карьеры в Манчестер Юнайтед".

"Поэтому было достигнуто взаимное согласие, что для него было бы наиболее уместно сделать это вдали от Олд Траффорд. Теперь мы будем работать с Мэйсоном для достижения этого результата".

Последнее предложение заявления, скорее всего, предполагает то, что клуб и футболист работают над его арендой в другую команду или расторжением контракта, который действует до лета 2025 года.

Напомним, что изначально Манчестер Юнайтед планировал вернуть Мэйсона Гринвуда в команду, но после шквала критики от фанатов и общественности клуб был вынужден изменить свое решение, результатом которого и стало данное заявление.

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