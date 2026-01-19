iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Астон Мартин уходит из Формулы-1 как поставщик сэйфти-каров

Остался только Мерседес.
Сегодня, 16:01       Автор: Валентина Чорноштан
Астон Мартин / Getty Images
Астон Мартин / Getty Images

Астон Мартин прекращает поставлять сэйфти-кары для Формулы-1. Об этом сообщает The Race.

По данным источника, было принято решение больше не сотрудничать с Ф-1 и отказать им в продлении контракта на поставку машины безопасности и медицинских машин.

Отмечается, что причиной прекращения совместной работы стали разногласия в коммерческих вопросах. Добавим, что сотрудничество началось в сезоне-2021.

Теперь единственным поставщиком сэйфти-каров и медицинских машин остаётся Мерседес.

К слову, Ред Булл определился с командой инженеров Ферстаппена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин

Статьи по теме

Формула 1: Хаас остался в классических цветах Формула 1: Хаас остался в классических цветах
Инженер Макса Ферстаппена ведет переговоры о смене команды Инженер Макса Ферстаппена ведет переговоры о смене команды
Хонда анонсировала презентацию двигателя для Формулы-1 Хонда анонсировала презентацию двигателя для Формулы-1
Амбициозный середняк Формулы-1 объявил дату презентации болида Амбициозный середняк Формулы-1 объявил дату презентации болида

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи ТОП-чемпионатов и спарринги украинских клубов
просмотров

Последние новости

Теннис17:52
Джокович одержал победу в Мельбурне и обошёл Федерера
НБА17:28
Хирро пропустит пятиматчевую выездную серию из-за травмы
Киберспорт17:25
NaVi сыграют за последний шанс попасть на ESL One Birmingham
Формула 117:17
Формула 1: Хаас остался в классических цветах
Бокс16:54
Бой Усика против Уайлдера - спекуляция? Издание сообщило о возможном поединке
Водные16:22
Михаил Романчук завершил карьеру профессионального пловца
Формула 116:01
Астон Мартин уходит из Формулы-1 как поставщик сэйфти-каров
Европа15:46
Флик - о судье матча с Реал Сосьедад: Я всегда высоко отзываюсь о них, но...
ЧМ-202615:21
Марокко хочет пригласить легенду Барселоны в футбольную федерацию
Бокс14:54
The Ring объявило топ-5 боксеров года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK