Астон Мартин уходит из Формулы-1 как поставщик сэйфти-каров

Астон Мартин прекращает поставлять сэйфти-кары для Формулы-1. Об этом сообщает The Race.

По данным источника, было принято решение больше не сотрудничать с Ф-1 и отказать им в продлении контракта на поставку машины безопасности и медицинских машин.

Отмечается, что причиной прекращения совместной работы стали разногласия в коммерческих вопросах. Добавим, что сотрудничество началось в сезоне-2021.

Теперь единственным поставщиком сэйфти-каров и медицинских машин остаётся Мерседес.

