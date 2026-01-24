iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бразильский полузащитник Шахтера может получить украинское гражданство - источник

Тренерский штаб сборной Украины хочет привлечь Педриньо к выступлениям за "сине-желтых".
Вчера, 23:38       Автор: Игорь Мищук
Педриньо / Getty Images
Атакующий полузащитник Шахтера Педриньо в ближайшее время может получить украинское гражданство.

Как утверждает ESPN, тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым уже связывался с 27-летним бразильцем по поводу потенциальной натурализации.

Читай также: Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство

По информации источника, в последние дни представители Педриньо уже начали работу над оформлением документов, чтобы игрок получил возможность выступать за сборную Украины.

Идея заключается в том, чтобы в случае успешного оформления всех документов привлечь бразильца к выступлениям за украинскую национальную команду уже в плей-офф квалификации чемпионата мира-2026, где украинцы в полуфинале 26 марта встретятся со Швецией.

Напомним, что Педриньо перешел в Шахтер в 2021 году из Бенфики. После полномасштабного российского вторжения в Украину бразилец в 2022-2024 годах выступал в аренде в Атлетико Минейро, а затем вернулся в украинский клуб, подписав новый контракт до 2029 года.

Ранее Ребров оценил шансы сборной Украины в противостоянии со Швецией.

