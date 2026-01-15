Калинина вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии

Отечественная теннисистка Ангелина Калинина стала шестой представительницей Украины в первом основном раунде Australian Open. В финале квалификации она одолела полячку Майю Хвалиньску в трех партиях.

В первом сете сначала инициативой завладела Калинина. С брейком она повела 3:1, но со временем Хвалиньска выровняла положение (5:5). Когда же неминуемым показался тай-брейк, польская теннисистка взяла еще одну подачу Калининой.

Украинка сделала надлежащие выводы. Во второй партии она обеспечила более солидный гандикап с двумя брейками (5:1). Далее Калинина позволила полячке выиграть второй гейм и "под ноль" закрыла сет.

В третьей же партии Хвалиньска сумела набрать всего один пункт. Калинина в свою очередь оформила три брейка и с первой попытки реализовала матчбол. Она в пятый раз подряд выступит в 1/64 финала.

Australian Open, квалификация

женщины, финал

Майя Хвалиньска (Польша) – Ангелина Калинина (Украина) – 7:5, 2:6, 1:6

