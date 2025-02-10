НБА выбрала замену Адетокунбо на Матч всех звезд
Комиссар ассоциации Адам Сильвер определился с альтернативой лидеру Милуоки.
В ростере Матча всех звезд НБА-2025 произошли перемены. Вместо Янниса Адетокунбо в список попал Трей Янг, сообщает пресс-служба ассоциации.
Плеймейкер Атланты присоединится к команде Чака. Лидер Хокс получил четвертый вызов на звездный уикенд. Раньше он привлекался к Матчу всех звезд каждые два года (2020, 2022, 2024).
Тяжелый форвард Милуоки Яннис Адетокунбо выбыл из ростера шоу из-за травмы. Лидер Бакс повредил икроножную мышцу. Он вернется на паркет после звездного уикенда.
Напомним, функционер Далласа отреагировал на слухи о переезде команды в Лас-Вегас.
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