НБА выбрала замену Адетокунбо на Матч всех звезд

В ростере Матча всех звезд НБА-2025 произошли перемены. Вместо Янниса Адетокунбо в список попал Трей Янг, сообщает пресс-служба ассоциации.

Плеймейкер Атланты присоединится к команде Чака. Лидер Хокс получил четвертый вызов на звездный уикенд. Раньше он привлекался к Матчу всех звезд каждые два года (2020, 2022, 2024).

Тяжелый форвард Милуоки Яннис Адетокунбо выбыл из ростера шоу из-за травмы. Лидер Бакс повредил икроножную мышцу. Он вернется на паркет после звездного уикенда.

Напомним, функционер Далласа отреагировал на слухи о переезде команды в Лас-Вегас.

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