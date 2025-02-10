iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА выбрала замену Адетокунбо на Матч всех звезд

Комиссар ассоциации Адам Сильвер определился с альтернативой лидеру Милуоки.
Сегодня, 18:49
Трей Янг / Getty Images
Трей Янг / Getty Images

В ростере Матча всех звезд НБА-2025 произошли перемены. Вместо Янниса Адетокунбо в список попал Трей Янг, сообщает пресс-служба ассоциации.

Плеймейкер Атланты присоединится к команде Чака. Лидер Хокс получил четвертый вызов на звездный уикенд. Раньше он привлекался к Матчу всех звезд каждые два года (2020, 2022, 2024).

Тяжелый форвард Милуоки Яннис Адетокунбо выбыл из ростера шоу из-за травмы. Лидер Бакс повредил икроножную мышцу. Он вернется на паркет после звездного уикенда.

Напомним, функционер Далласа отреагировал на слухи о переезде команды в Лас-Вегас.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Атланта Хокс Матч всех звезд НБА Трей Янг

Статьи по теме

Суперзвезда НБА пропустит Матч всех звезд Суперзвезда НБА пропустит Матч всех звезд
НБА: Бостон без Михайлюка не удержал победу над Атлантой, Нью-Орлеан обыграл Миллуоки НБА: Бостон без Михайлюка не удержал победу над Атлантой, Нью-Орлеан обыграл Миллуоки
НБА: Атланта уверенно обыграла Вашингтон, Лейкерс неожиданно победили Кливленд НБА: Атланта уверенно обыграла Вашингтон, Лейкерс неожиданно победили Кливленд
Определились все пары плей-ин в Восточной конференции Определились все пары плей-ин в Восточной конференции
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа20:50
Гвардиола настаивал на покупке лидера Реала, но футболист отказался
Киберспорт20:25
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi входят в тройку лучших, B8 поднялись
Европа20:04
Фейеноорд провел переговоры с Пушичем после отставки главного тренера
Шахматы19:55
Самый молодой MVP в истории НБА вложил деньги в проект Карлсена
Европа19:40
Названы клубы, которые могут подписать Зинченко зимой
Европа19:15
Гвардиола отреагировал на слухи об отставке из Манчестер Сити
Теннис19:11
Свитолина с камбэком обыграла победительницу Уимблдона-2023 в Катаре
Теннис18:50
Ястремская потерпела поражение в первом круге турнира в Дохе
НБА18:49
НБА выбрала замену Адетокунбо на Матч всех звезд
Бокс18:30
Турки Аль аш-Шейх считает Усика лучшим боксером P4P на данный момент
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK