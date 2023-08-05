Гвардиол: Потрясающе иметь шанс поработать с Гвардиолой, лучшим тренером в футболе

Новоиспеченный защитник Манчестер Сити дал свой первый комментарий после трансфера из РБ Лейпцига.

Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола, перейдя из РБ Лейпциг в Манчестер Сити за 77 миллионов фунтов.

Хорватский центрбек поделился своими эмоциями о переходе в стан обладателя требла по итогам прошлого сезона.

"Я всегда мечтал когда-нибудь сыграть в Англии, и сделать это сейчас в составе Манчестер Сити — после сезона, который они только что провели, — это настоящая честь для меня", - цитирует Гвардиола официальный сайт "горожан".

"Любой, кто видел игру Манчестер Сити в прошлом сезоне, знает, что это лучшая команда в мире. Выигранный требл скажет все, что вам нужно знать о качестве этой команды. Присоединиться к Сити — это что-то особенное для меня и моей семьи".

"Также потрясающе получить шанс поработать с Пепом Гвардиолой. Я знаю, что я еще не готов, но я уверен, что моя игра будет развиваться под руководством лучшего тренера в футболе".

"К тому же, играть в одной команде с Матео Ковачичем тоже будет особенным. Он топовый футболист, и я надеюсь, что мы оба сможем помочь Сити провести еще не один успешный сезон".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с главными трансферами прошедшей недели.

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