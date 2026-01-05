Защитнику Манчестер Сити предстоит операция

Йошко Гвардиол выбыл на срок до полугода.

Защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол вынужден лечь под нож, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что хорват получил повреждение в матче с Челси и не смог продолжить игру.

Уже тогда Пеп Гвардиола признался, что ситуация с Йошко не выглядит хорошей.

После диагностики клубных врачей оказалось, что у футболиста перелом большеберцовой кости правой ноги. Ему нужна операция.

Клуб не стал говорить о сроках восстановления, однако зачастую при таких травмах это занимает от трех до шести месяцев.

Ранее также сообщалось, что хавбек Манчестер Сити может присоединится к аутсайдеру АПЛ.

