Защитнику Манчестер Сити предстоит операция

Йошко Гвардиол выбыл на срок до полугода.
Вчера, 22:00       Автор: Андрей Безуглый
Йошко Гвардиол / Getty Images
Йошко Гвардиол / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол вынужден лечь под нож, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что хорват получил повреждение в матче с Челси и не смог продолжить игру.

Уже тогда Пеп Гвардиола признался, что ситуация с Йошко не выглядит хорошей.

После диагностики клубных врачей оказалось, что у футболиста перелом большеберцовой кости правой ноги. Ему нужна операция.

Клуб не стал говорить о сроках восстановления, однако зачастую при таких травмах это занимает от трех до шести месяцев.

Ранее также сообщалось, что хавбек Манчестер Сити может присоединится к аутсайдеру АПЛ.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: йошко гвардиол

