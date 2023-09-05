ТОП-10 самых дорогих. Защитники: В АПЛ не скупились на фуллбэков

Летнее трансферное окно в большинстве европейских стран подошло к своему завершению.

Остались лишь несколько чемпионатов, клубы могут совершать трансферы, однако рекордными по сумме точно они не станут.

Ранее мы уже привели топ-10 самых дорогих вратарей летнего окна сезона-2023/24, теперь пришло время защитников. Центрбеки этим летом ценились куда выше, чем крайние, потому в топ попал лишь один футболист, играющий на бровке.

Рожер Ибаньес

Источник: Getty Images

Куда : Аль-Ахли

: Аль-Ахли Откуда : Рома

: Рома Цена вопроса: 30 млн евро

Роме пришлось расстаться со своим ведущим центральным зашитником, так как предложение из Саудовской Аравии оказалось слишком привлекательным. От бразильца ничего не ждем, вдеь очевидно, зачем он туда поехал. А "волки" провернули прекрасную сделку, заработав много денег и бесплатно заменив Ибаньеса на Ндику.

Бенджамен Павар

Куда : Интер

: Интер Откуда : Бавария

: Бавария Цена вопроса: 30 млн евро

Французский защитник хотел покинуть в Баварию и был близок к тому, чтобы оказаться в МЮ. Но манкунианцы предпочли более дешевую альтернативу, а Павар оказался в Интере. Для француза итальянский чемпионат может оказаться подходящей средой, чтобы выйти на новый уровень. Да и играть в составе финалиста ЛЧ - неплохое достижение.

Пау Торрес

Куда : Астон Вилла

: Астон Вилла Откуда : Вильярреал

: Вильярреал Цена вопроса: 33 млн евро

Унаи Эмери лично настоял на трансфере испанца, так как уже работал с ним и точно знает, как стоит использовать Торреса. А это значит, что в новом проекте Виллы Пау будет важным звеном и, возможно, лидером защиты.

Мики ван де Вен

Куда : Тоттенхэм

: Тоттенхэм Откуда : Вольфсбург

: Вольфсбург Цена вопроса: 40 млн евро

"Шпорам" было нужно усиление центра обороны и их выбор пал на капитана молодежной сборной Нидерландов Мики ван де Вена. Некоторые называют игрока новым ван Дейком, но парню всего 22 года и ему предстоит играть в самом конкурентном чемпионате мира. Посмотрим, оправдает ли нидерландец надежды.

Педро Порро

Источник: Getty Images

Куда : Тоттенхэм

: Тоттенхэм Откуда : Спортинг

: Спортинг Цена вопроса: 40 млн евро

Испанец играл за Тоттенхэм еще с зимы этого года по арендному соглашению. Похоже, Порро удалось впечатлить руководство, что его контракт выкупили за 40 млн евро. В текущем новом Тоттенхэме Постекоглу для испанца точно найдется место.

Юрриен Тимбер

Куда : Арсенал

: Арсенал Откуда : Аякс

: Аякс Цена вопроса: 40 млн евро

Универсальный нидерландский защитник должен стать настоящей находкой для команды Артеты. Юрриен способен сыграть на любой позиции в защите, что очень поможет "канонирам" в новой чемпионской гонке. К сожалению, Тимбер порвал кресты в первом же матче и вылетел на долгий срок.

Аксель Дисаси

Куда : Челси

: Челси Откуда : Монако

: Монако Цена вопроса: 45 млн евро

Ни один топ трансферов в этом году не обойдется без Челси. Вице-чемпион мира неплохо себя зарекомендовал в Монако, а в составе "синих" уже даже успел забить Ливерпулю. Однако общая нестабильность, царящая в Челси, может помешать прогрессу Акселя, у которого есть потенциал стать качественным защитником для любого гранда.

Люка Эрнандес

Куда : ПСЖ

: ПСЖ Откуда : Бавария

: Бавария Цена вопроса: 45 млн евро

Эрнандес выпал из основного состава Баварии, потому решил искать новое место для продолжения карьеры. Игрок выбрал ПСЖ, где его место в стартовом составе выглядит чуть более надежным. Игрок либо выйдет с клубом на новый уровень, либо станет очередной жертвой ПСЖ, которая впустую потратит свои годы.

Ким Мин Чжэ

Куда : Бавария

: Бавария Откуда : Наполи

: Наполи Цена вопроса: 50 млн евро

Корейский защитник стал одним из главных оборонительных открытий прошлого сезона. За ним охотились все европейские гранды, но ближе всего Ким был к переходу в МЮ. А оказался неожиданно в Баварии, которая выплатила Наполи необходимые деньги. Этот сезон покажет, действительно ли так хорош Ким или то был просто оверперфоманс.

Йошко Гвардиол

Куда : Манчестер Сити

: Манчестер Сити Откуда : РБ Лейпциг

: РБ Лейпциг Цена вопроса: 90 млн евро

И самым дорогостоящим защитником этого лета и в целом в истории становится Йошко Гвардиол. Хорват уже давно был на прицеле многих европейских грандов, но заплатить за него сумасшедшие деньги решился только Ман Сити. Под руководством Пепа Йошко вполне может стать лучшим защитником мира, будет интересно следить за его прогрессом.

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