ТОП-10 самых дорогих. Вратари: Трубин оказался вне десятки
Летнее трансферное окно в большинстве европейских стран подошло к своему завершению.
Остались лишь несколько чемпионатов, клубы могут совершать трансферы, однако рекордными по сумме точно они не станут.
В летнее межсезонье, на удивление, произошло много переходов вратарей за высокую цену. Давайте разберем, кто же попал в топ самых дорогих трансферов среди голкиперов.
Марк Флеккен
- Куда: Брентфорд
- Откуда: Фрайбург
- Цена вопроса: 13 млн евро
30-летний голкипер провел всю свою профессиональную карьеру в Германии, выступая в низших дивизионах, но заслужил шанс в Фрайбурге. Несмотря на стремление развиваться, Флеккен несколько раз попадал в комичные ситуации. Бывало он забивал, а в следующий раз уже пропускал, когда отворачивался попить воду. Посмотрим, что ждет его в Англии.
Джордже Петрович
- Куда: Челси
- Откуда: Нью-Инглэнд
- Цена вопроса: 16 млн евро
Трансфер очень интересеный, но, как мы привыкли, Челси продолжает сорить деньгами. 23-летний серб играл на родине, а затем отправился в США. В Нью-Инглэнд он неплохо проявил себя, но на его счету лишь один сезон. Лондонцы сделали ставку на перспективу, но получит ли шанс Петрович - вопрос.
Джеймс Траффорд
- Куда: Бернли
- Откуда: Манчестер Сити
- Цена вопроса: 17,3 млн евро
Звезда молодежного чемпионата Европы текущего года получил свой шанс на высоком уровне. Траффорд числился в системе Манчестер Сити, играл в арендах, но после победы на европейском турнире, перебрался в Бернли. 20-летний голкипер имеет все шансы, чтобы занять место основного вратаря не только Бернли, но и сборной Англии.
Дин Хендерсон
Now calling at: Crystal Palace 🚉— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 31, 2023
Welcome, @deanhenderson ❤️💙
- Куда: Кристал Пэлас
- Откуда: Манчестер Юнайтед
- Цена вопроса: 17,5 млн евро
Некогда очень перспективному молодому голкиперу уже 26 лет, и желание сидеть в запасе родного клуба у него все меньше, а потому Хендерсон попрощался с МЮ и перебрался в Лондон. Теперь Дин будет защищать ворота Кристал Пэлас и попытается вернуться в ряды национальной сборной Англии.
Эдуар Менди
- Куда: Аль-Ахли
- Откуда: Челси
- Цена вопроса: 12 млн евро
Сенегалец пару лет назад признавался лучшим голкипером года в мире, но с тех пор лишь разочаровывал своей игрой. В итоге Менди оказался на скамейке у Челси, а затем и вовсе был продан в Саудовскую Аравию.
Барт Вербрюгген
He's a 'keeper. 🥰🇳🇱 #BHAFC pic.twitter.com/172V935ljV— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 3, 2023
- Куда: Брайтон
- Откуда: Андерлехт
- Цена вопроса: 20 млн евро
21-летний высокорослый нидерландец попал под прицел Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист верит в молодого голкипера, который вполне может стать новым бриллиантом нидерландского футбола.
Гульельмо Викарио
- Куда: Тоттенхэм
- Откуда: Эмполи
- Цена вопроса: 20 млн евро
Лондонцы еще на старте летнего трансферного окна подписали итальянца. 26-летний голкипер призван заменить Уго Льориса. Викарио зарекомендовал себя в Италии, но в Англии совсем другая игра. Интересно будет понаблюдать за Викарио.
Буну
- Куда: Аль-Хиляль
- Откуда: Севилья
- Цена вопроса: 21 млн евро
Марокканец стал широко известен европейской публике после чемпионата мира в Катаре, где с национальной командой он дошел до полуфинала. В Севильи Буну продолжал играть на высоком уровне. Ожидалось, что игрок окажется в топ-клубе, но он выбрал Саудовскую Аравию.
Роберт Санчес
- Куда: Челси
- Откуда: Брайтон
- Цена вопроса: 23 млн евро
Испанский голкипер, у которого рост 187 см, пошел на повышение после отличного сезона в Брайтоне. Санчес точно заслужил свой шанс в гранде, но пока он не блистает, как, впрочем, и Челси.
Андре Онана
Fierce, @AndreyOnana 🥶#MUFC pic.twitter.com/3WFFzaxreK— Manchester United (@ManUtd) July 22, 2023
- Куда: Манчестер Юнайтед
- Откуда: Интер
- Цена вопроса: 52,5 млн евро
Главный переход летнего трансферного окна среди голкиперов. Еще в прошлом сезоне были слухи, что Тен Хаг хочет забрать себе Онану, с которым работал в Аяксе. Юнайтед выполнил просьбу своего тренера, отдав большую сумму. Интересно посмотреть на него в Англии, ведь начало пока очень сложное и с фейлами.
P.S. Анатолий Трубин
- Куда: Бенфика
- Откуда: Шахтер
- Цена вопроса: 10 млн евро
Трансфер украинского голкипера не попал в ТОП-10, оказавшись на 11 месте рейтинга. Трубин мог оказаться в Интере, но подписал контракт с португальским клубом. Сага с его трансфером закончилась, пускай и не так, как хотел Шахтер, и, возможно, сам Анатолий, который был близок к Интеру. Несмотря на это, украинец имеет все шансы заявить о себе на мировом уровне, представляя Украину.