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ТОП-10 самых дорогих. Вратари: Трубин оказался вне десятки

ISPORT рассказывает о самых дорогих игроках прошлого лета на всех позициях, а начинаем мы с голкиперов.
Сегодня, 15:52

Летнее трансферное окно в большинстве европейских стран подошло к своему завершению.

Остались лишь несколько чемпионатов, клубы могут совершать трансферы, однако рекордными по сумме точно они не станут.

В летнее межсезонье, на удивление, произошло много переходов вратарей за высокую цену. Давайте разберем, кто же попал в топ самых дорогих трансферов среди голкиперов.

Марк Флеккен

  • Куда: Брентфорд
  • Откуда: Фрайбург
  • Цена вопроса: 13 млн евро

30-летний голкипер провел всю свою профессиональную карьеру в Германии, выступая в низших дивизионах, но заслужил шанс в Фрайбурге. Несмотря на стремление развиваться, Флеккен несколько раз попадал в комичные ситуации. Бывало он забивал, а в следующий раз  уже пропускал, когда отворачивался попить воду. Посмотрим, что ждет его в Англии.

Джордже Петрович

Источник: Getty Images

  • Куда: Челси 
  • Откуда: Нью-Инглэнд
  • Цена вопроса: 16 млн евро

Трансфер очень интересеный, но, как мы привыкли, Челси продолжает сорить деньгами. 23-летний серб играл на родине, а затем отправился в США. В Нью-Инглэнд он неплохо проявил себя, но на его счету лишь один сезон. Лондонцы сделали ставку на перспективу, но получит ли шанс Петрович - вопрос.

Джеймс Траффорд

  • Куда: Бернли
  • Откуда: Манчестер Сити
  • Цена вопроса: 17,3 млн евро

Звезда молодежного чемпионата Европы текущего года получил свой шанс на высоком уровне. Траффорд числился в системе Манчестер Сити, играл в арендах, но после победы на европейском турнире, перебрался в Бернли. 20-летний голкипер имеет все шансы, чтобы занять место основного вратаря не только Бернли, но и сборной Англии.

Дин Хендерсон

  • Куда: Кристал Пэлас
  • Откуда: Манчестер Юнайтед
  • Цена вопроса: 17,5 млн евро

Некогда очень перспективному молодому голкиперу уже 26 лет, и желание сидеть в запасе родного клуба у него все меньше, а потому Хендерсон попрощался с МЮ и перебрался в Лондон. Теперь Дин будет защищать ворота Кристал Пэлас и попытается вернуться в ряды национальной сборной Англии.

Эдуар Менди

  • Куда: Аль-Ахли
  • Откуда: Челси
  • Цена вопроса: 12 млн евро

Сенегалец пару лет назад признавался лучшим голкипером года в мире, но с тех пор лишь разочаровывал своей игрой. В итоге Менди оказался на скамейке у Челси, а затем и вовсе был продан в Саудовскую Аравию.

Барт Вербрюгген

  • Куда: Брайтон
  • Откуда: Андерлехт
  • Цена вопроса: 20 млн евро

21-летний высокорослый нидерландец попал под прицел Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист верит в молодого голкипера, который вполне может стать новым бриллиантом нидерландского футбола. 

Гульельмо Викарио

  • Куда: Тоттенхэм
  • Откуда: Эмполи
  • Цена вопроса: 20 млн евро

Лондонцы еще на старте летнего трансферного окна подписали итальянца. 26-летний голкипер призван заменить Уго Льориса. Викарио зарекомендовал себя в Италии, но в Англии совсем другая игра. Интересно будет понаблюдать за Викарио.

Буну

Источник: Getty Images

  • Куда: Аль-Хиляль
  • Откуда: Севилья
  • Цена вопроса: 21 млн евро

Марокканец стал широко известен европейской публике после чемпионата мира в Катаре, где с национальной командой он дошел до полуфинала. В Севильи Буну продолжал играть на высоком уровне. Ожидалось, что игрок окажется в топ-клубе, но он выбрал Саудовскую Аравию.

Роберт Санчес

  • Куда: Челси
  • Откуда: Брайтон
  • Цена вопроса: 23 млн евро

Испанский голкипер, у которого рост 187 см, пошел на повышение после отличного сезона в Брайтоне. Санчес точно заслужил свой шанс в гранде, но пока он не блистает, как, впрочем, и Челси.

Андре Онана

  • Куда: Манчестер Юнайтед
  • Откуда: Интер
  • Цена вопроса: 52,5 млн евро

Главный переход летнего трансферного окна среди голкиперов. Еще в прошлом сезоне были слухи, что Тен Хаг хочет забрать себе Онану, с которым работал в Аяксе. Юнайтед выполнил просьбу своего тренера, отдав большую сумму. Интересно посмотреть на него в Англии, ведь начало пока очень сложное и с фейлами.

P.S. Анатолий Трубин

  • Куда: Бенфика
  • Откуда: Шахтер
  • Цена вопроса: 10 млн евро

Трансфер украинского голкипера не попал в ТОП-10, оказавшись на 11 месте рейтинга. Трубин мог оказаться в Интере, но подписал контракт с португальским клубом. Сага с его трансфером закончилась, пускай и не так, как хотел Шахтер, и, возможно, сам Анатолий, который был близок к Интеру. Несмотря на это, украинец имеет все шансы заявить о себе на мировом уровне, представляя Украину.


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