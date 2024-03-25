Норрис: МакЛарен приближается к Ред Булл и Феррари, но они все еще на шаг впереди нас

По мнению британца, в Мельбурне команда из Уокинга вполне претендовала даже на второе место.

В воскресенье, 24 марта, на Альберт-Парк прошел Гран-при Австралии, который завершился победой пилота Феррари Карлоса Сайнса.

Скудерия завоевала дубль, так как Шарль Леклер финишировал вторым. Большую часть гонки он старался не подпустить к себе Ландо Норриса из МакЛарен, который в итогеприехал к финишу третьим.

После заезда 24-летний британец заявил, что в этот уик-энд его команда приблизилась по темпу к Ред Булл и Феррари.

"Для нас это был очень хороший день. Я очень рад, горжусь командой, П3 и П4 – это много очков в чемпионате. Мы упустили Шарля. Думаю, наш темп был немного лучше", - цитирует Ландо официальный сайт Формулы 1.

"Он обогнал нас на первом отрезке, так что, возможно, была небольшая надежда на второе место. Думаю, сегодня наш темп был достаточно сильным. Но Феррари и Карлос проделали очень хорошую работу, так что снимаю перед ними шляпу: весь уик-энд они были быстры".

"Я чувствовал себя хорошо, чувствовал, что сегодня смогу очень хорошо управлять шинами, и это был хороший шаг. Наверное, я не ожидал, что окажусь на подиуме, поэтому я очень рад".

Источник: Getty Images

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При этом Норрис отметил, что его команде все еще нужно сделать шаг вперед, чтобы догнать соперников.

"Да, понятно, что эта трасса нам немного больше подходит (чем предыдущие), поэтому мы смогли немного поднажать и найти скорость".

"Но нам все еще предстоит сделать один шаг, чтобы приблизиться к Феррари и Ред Булл. Они все еще на один-два шага впереди нас, поэтому нам нужно догонять. Но ясно, что мы приближаемся, и такой день, как сегодняшний, доказывает именно это".

"Большое спасибо всем в МакЛарен. Мы приближаемся к нашей цели, приятно снова вернуться на подиум, и, надеюсь, их будет еще много".

Напомним, что по итогам заезда Ландо Норрис стал единоличным обладателем далеко не самого приятного рекорда Формулы 1.

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