Алонсо был наказан за потенциально опасное вождение

Стюарды приняли решение наказать Фернандо Алонсо.

Напомним, считалось, что своим маневром испанец спровоцировал аварию Джорджа Расселла на Гран-при Австралии.

Стюарды не стали утверждать прямо, что пилот Астон Мартин намеренно это сделал, однако признали его маневры потенциально опасными.

Фернандо в шестом повороте затормозил на 100 метров раньше, чем обычно, и понизил передачу в том месте, где ни разу этого не делал по ходу гонки. Правила запрещают гонщикам пилотировать в потенциально опасном для соперников стиле.

Алонсо получил 20-секундный пенальти и три штрафных балла. Таким образом он опустился на восьмую строчку, пропустив вперед Стролла и Цуноду.

Видеообзор Гран-при Австралии доступен на нашем сайте.

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