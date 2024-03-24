Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

В воскресенье, 24 марта, в Мельбурне состоялось Гран-при Австралии.

Квалификацию перед гонкой в Альберт Парке, как обычно, выиграл Макс Ферстаппен, потому поклонники серии не ожидали многого.

Однако безспорный лидер Формулы-1 выбыл уже на пятом круге из-за проблем с тормозами. А затем из гонки выбыли и оба Мерседеса, Расселл, что любопытно, попал в аварию на последнем круге.

В итоге победа досталась Карлосу Сайнсу, который обошел своего партнера, а также Ландо Норриса в борьбе за первое место.

Видеообзор Гран-при Австралии:

Ранее также сообщалось, что Норрис еще и установил новый рекорд.

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