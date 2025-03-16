Упущенный дубль Макларен, победа Норриса и неудачный старт новичков: обзор Гран-при Австралии
В воскресенье, 16 марта, состоялось первое Гран-при сезона-2025, который, как ранее, открывала гонка в Австралии.
Еще до того, как загорелись огни, случилась маленькая трагедия. Новичок Формулы-1 Исак Хаджар так и не смог начать свой дебютный Гран-при, разбив болид уже на прогревочном круге.
Isack Hadjar has made contact with the wall at Turn 2 😦#F1 #AusGP pic.twitter.com/avk1A0GtGC— Formula 1 (@F1) March 16, 2025
Спустя 15 минут гонка все же началась, но не надолго. Почти сразу после старта пилот Альпин Джек Дуэн не справился с управлением и влетел в отбойник, вызвав сейфти-кар.
Safety Car deployed 🟡— Formula 1 (@F1) March 16, 2025
Jack Doohan is OUT of the race on the first lap 😩#F1 #AusGP pic.twitter.com/gWCo1pN9Rr
А уже во время сейфти-кар не справился с управлением и опытный Карлос Сайнс, также разбив свой болид.
Carlos Sainz is in the wall and out of the Grand Prix! 😱#F1 #AusGP pic.twitter.com/O5JOFt8ldO— Formula 1 (@F1) March 16, 2025
На седьмом круге гонка наконец возобновилась, и сразу началась борьба между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном. Нидерландец успел занять вторую позицию еще во время старта, обойдя Пиастри во втором повороте.
🟢 Green flag 🟢— Formula 1 (@F1) March 16, 2025
Lando Norris sets the pace, leading the field into racing conditions ahead of Max Verstappen and Oscar Piastri#F1 #AusGP pic.twitter.com/9qZlBzbhlf
На 17-м круге наконец произошел первый обгон, если не считать старт гонки. Антонелли обошел Хюлькенберга, не спустя пару поворотов машину новчика Мерседес снесло с трассы, но Кими сумел удержать болид на асфальте. А сразу после этого Пиастри воспользовался ошибкой Ферстаппена и вернул себе вторую позицию.
A spin for Antonelli 😬— Formula 1 (@F1) March 16, 2025
He rejoins after rotating the car in an identical way to his team mate in practice!#F1 #AusGP pic.twitter.com/g8hZA7FjWH
Piastri passes Verstappen! 😱— Formula 1 (@F1) March 16, 2025
The Red Bull driver pushes too hard and runs wide, dropping to third position#F1 #AusGP pic.twitter.com/JrggVsnIzu
После 25-ти кругов тотальное лидерство захватили Макларен, Норрис и Пиастри очень далеко уехали от остального пелотона. И в то же время Леклер и Расселл понемногу догоняли Ферстаппена, даря надежду, что хотя бы за третью позицию будет интересная битва. В остальном же гонка стабилизировалась, и пока никто из пилотов не собирался рисковать.
Несм\отря на все обещания борьбы, Макларен запретил Оскару Пиастри обгонять Ландо Норриса. Расстроенный молодой австралиец почти сразу после сообщения ошибся и отстал от парнтера на две секунды. И неожиданно после этого команда все же дала добро на борьбу между своими пилотами.
McLaren tell Oscar Piastri to "hold position" behind Lando Norris... 👀— Formula 1 (@F1) March 16, 2025
Piastri 📻: "I'm faster but OK"#F1 #AusGP pic.twitter.com/peCgVqCgwM
На 34-м круге небольшую ошибку допустил Фернандо Алонсо, зацепив гравий. Однако это хватило, чтобы болид испанца развернуло и разбило об отбойник. К тому же пилот Астон Мартин разбился в довольно неудачном месте, где не было крана, потому дирекция гонки выпустила на трассу сейфти-кар, чтобы эвакуатор смог доехать до Астон Мартин. Команды же воспользовался ситуацией, проведя пит-стопы.
Nooo!! Fernando Alonso has crashed 😱— Formula 1 (@F1) March 16, 2025
The Safety Car is deployed in order to recover his Aston Martin#F1 #AusGP pic.twitter.com/wKbd1FU6G3
А на 45-м круге Макларен неожиданно потеряли буквально все. Команды ожидали сильный дождь, а потому Ландо ушел на пит-стоп, чтобы переобуться в промежуточные, и ровно в этот момент Оскар Пиастри вылетел с трассы. К счастью, болид застрял в траве, а потому уцелел, однако на трассу австралиец вернулся лишь 15-м. и Лишь после этого наконец начался дождь.
Piastri is OFF and Norris pits!— Formula 1 (@F1) March 16, 2025
The rain is coming down and Piastri now gets back on track! ☔️#F1 #AusGP pic.twitter.com/4TWZdi22lZ
Уже спустя пару минут Лиам Лоусон влетел в отбойник, вызвав очередной сейфти-кар. Команды снова ринулись переобуваться, но Феррари решили остаться на трассе и поплатились - болид Шарля Леклера развернуло, из-за чего монегаск потерял несколько позиций. Затем Габриэль Бортолето и вовсе разбил свой болид. Однако несмотря на весь хаос на трассе тройка лидеров почти не претерпела изменений - Норрис, Ферстаппен и Расселл.
CHAOS!! The @astonmartin Safety Car is deployed once again 🟡— Formula 1 (@F1) March 16, 2025
Lawson makes contact with the wall and Bortoleto is off the road#F1 #AusGP pic.twitter.com/cGjFwFPjsS
Все решилось на последних кругах. Оскар Пиастри сумел вернуться в очки, обогнав по пути даже Льюиса Хэмилтона, а вот Мерседес показал себя с лучшей стороны. Андреа Кими Антонелли сумел финишировать четвертым, но из-за штрафа опустился на пятую строчку. Победителем гонки стал пилот Макларен Ландо Норрис, который сумел удержать Макса Ферстаппена в полсекунде позади себя.
Итоги Гран-при Австралии
- Ландо Норрис (Макларен) – 57 кругов
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,895
- Джордж Расселл (Мерседес) +8,481
- Алекс Албон (Уильямс) +12,773
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +15,135
- Ланс Стролл (Астон Мартин) +17,413
- Нико Хюлькенберг (Заубер) +18,423
- Шарль Леклер (Феррари) +19,826
- Оскар Пиастри (Макларен) +20,448
- Льюис Хэмилтон (Феррари) +22,473
- Пьер Гасли (Альпин) +26,502
- Юки Цунода (Рейсинг Буллз) +29,884
- Эстебан Окон (Хаас) +33,161
- Оливер Бермэн (Хаас) +40,351
Сошли:
- Лиам Лоусон (Ред Булл)
- Габриэл Бортолето (Заубер)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Карлос Сайнс (Уильямс)
- Джек Дуэн (Альпин)
- Исак Хаджар (Рейсинг Буллз)
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