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Автоспорт

Упущенный дубль Макларен, победа Норриса и неудачный старт новичков: обзор Гран-при Австралии

Гонка в Альберт-Парке получилась очень хаотичной, а потому очень интересной.
Сегодня, 08:06
Гран-при Австралии / Getty Images
Гран-при Австралии / Getty Images

В воскресенье, 16 марта, состоялось первое Гран-при сезона-2025, который, как ранее, открывала гонка в Австралии.

Еще до того, как загорелись огни, случилась маленькая трагедия. Новичок Формулы-1 Исак Хаджар так и не смог начать свой дебютный Гран-при, разбив болид уже на прогревочном круге.

Спустя 15 минут гонка все же началась, но не надолго. Почти сразу после старта пилот Альпин Джек Дуэн не справился с управлением и влетел в отбойник, вызвав сейфти-кар.

А уже во время сейфти-кар не справился с управлением и опытный Карлос Сайнс, также разбив свой болид.

На седьмом круге гонка наконец возобновилась, и сразу началась борьба между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном. Нидерландец успел занять вторую позицию еще во время старта, обойдя Пиастри во втором повороте.

На 17-м круге наконец произошел первый обгон, если не считать старт гонки. Антонелли обошел Хюлькенберга, не спустя пару поворотов машину новчика Мерседес снесло с трассы, но Кими сумел удержать болид на асфальте. А сразу после этого Пиастри воспользовался ошибкой Ферстаппена и вернул себе вторую позицию.

После 25-ти кругов тотальное лидерство захватили Макларен, Норрис и Пиастри очень далеко уехали от остального пелотона. И в то же время Леклер и Расселл понемногу догоняли Ферстаппена, даря надежду, что хотя бы за третью позицию будет интересная битва. В остальном же гонка стабилизировалась, и пока никто из пилотов не собирался рисковать.

Несм\отря на все обещания борьбы, Макларен запретил Оскару Пиастри обгонять Ландо Норриса. Расстроенный молодой австралиец почти сразу после сообщения ошибся и отстал от парнтера на две секунды. И неожиданно после этого команда все же дала добро на борьбу между своими пилотами.

На 34-м круге небольшую ошибку допустил Фернандо Алонсо, зацепив гравий. Однако это хватило, чтобы болид испанца развернуло и разбило об отбойник. К тому же пилот Астон Мартин разбился в довольно неудачном месте, где не было крана, потому дирекция гонки выпустила на трассу сейфти-кар, чтобы эвакуатор смог доехать до Астон Мартин. Команды же воспользовался ситуацией, проведя пит-стопы.

А на 45-м круге Макларен неожиданно потеряли буквально все. Команды ожидали сильный дождь, а потому Ландо ушел на пит-стоп, чтобы переобуться в промежуточные, и ровно в этот момент Оскар Пиастри вылетел с трассы. К счастью, болид застрял в траве, а потому уцелел, однако на трассу австралиец вернулся лишь 15-м. и Лишь после этого наконец начался дождь.

Уже спустя пару минут Лиам Лоусон влетел в отбойник, вызвав очередной сейфти-кар. Команды снова ринулись переобуваться, но Феррари решили остаться на трассе и поплатились - болид Шарля Леклера развернуло, из-за чего монегаск потерял несколько позиций. Затем Габриэль Бортолето и вовсе разбил свой болид. Однако несмотря на весь хаос на трассе тройка лидеров почти не претерпела изменений - Норрис, Ферстаппен и Расселл.

Все решилось на последних кругах. Оскар Пиастри сумел вернуться в очки, обогнав по пути даже Льюиса Хэмилтона, а вот Мерседес показал себя с лучшей стороны. Андреа Кими Антонелли сумел финишировать четвертым, но из-за штрафа опустился на пятую строчку. Победителем гонки стал пилот Макларен Ландо Норрис, который сумел удержать Макса Ферстаппена в полсекунде позади себя.

Итоги Гран-при Австралии

  1. Ландо Норрис (Макларен) – 57 кругов
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,895
  3. Джордж Расселл (Мерседес) +8,481
  4. Алекс Албон (Уильямс) +12,773
  5. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +15,135
  6. Ланс Стролл (Астон Мартин) +17,413
  7. Нико Хюлькенберг (Заубер) +18,423
  8. Шарль Леклер (Феррари) +19,826
  9. Оскар Пиастри (Макларен) +20,448
  10. Льюис Хэмилтон (Феррари) +22,473
  11. Пьер Гасли (Альпин) +26,502
  12. Юки Цунода (Рейсинг Буллз) +29,884
  13. Эстебан Окон (Хаас) +33,161
  14. Оливер Бермэн (Хаас) +40,351

Сошли:

  • Лиам Лоусон (Ред Булл)
  • Габриэл Бортолето (Заубер)
  • Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
  • Карлос Сайнс (Уильямс)
  • Джек Дуэн (Альпин)
  • Исак Хаджар (Рейсинг Буллз)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Австралии

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