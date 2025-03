Упущенный дубль Макларен, победа Норриса и неудачный старт новичков: обзор Гран-при Австралии

В воскресенье, 16 марта, состоялось первое Гран-при сезона-2025, который, как ранее, открывала гонка в Австралии.

Еще до того, как загорелись огни, случилась маленькая трагедия. Новичок Формулы-1 Исак Хаджар так и не смог начать свой дебютный Гран-при, разбив болид уже на прогревочном круге.

Isack Hadjar has made contact with the wall at Turn 2 😦#F1 #AusGP pic.twitter.com/avk1A0GtGC — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Спустя 15 минут гонка все же началась, но не надолго. Почти сразу после старта пилот Альпин Джек Дуэн не справился с управлением и влетел в отбойник, вызвав сейфти-кар.

Safety Car deployed 🟡



Jack Doohan is OUT of the race on the first lap 😩#F1 #AusGP pic.twitter.com/gWCo1pN9Rr — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

А уже во время сейфти-кар не справился с управлением и опытный Карлос Сайнс, также разбив свой болид.

Carlos Sainz is in the wall and out of the Grand Prix! 😱#F1 #AusGP pic.twitter.com/O5JOFt8ldO — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

На седьмом круге гонка наконец возобновилась, и сразу началась борьба между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном. Нидерландец успел занять вторую позицию еще во время старта, обойдя Пиастри во втором повороте.

🟢 Green flag 🟢



Lando Norris sets the pace, leading the field into racing conditions ahead of Max Verstappen and Oscar Piastri#F1 #AusGP pic.twitter.com/9qZlBzbhlf — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

На 17-м круге наконец произошел первый обгон, если не считать старт гонки. Антонелли обошел Хюлькенберга, не спустя пару поворотов машину новчика Мерседес снесло с трассы, но Кими сумел удержать болид на асфальте. А сразу после этого Пиастри воспользовался ошибкой Ферстаппена и вернул себе вторую позицию.

A spin for Antonelli 😬



He rejoins after rotating the car in an identical way to his team mate in practice!#F1 #AusGP pic.twitter.com/g8hZA7FjWH — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Piastri passes Verstappen! 😱



The Red Bull driver pushes too hard and runs wide, dropping to third position#F1 #AusGP pic.twitter.com/JrggVsnIzu — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

После 25-ти кругов тотальное лидерство захватили Макларен, Норрис и Пиастри очень далеко уехали от остального пелотона. И в то же время Леклер и Расселл понемногу догоняли Ферстаппена, даря надежду, что хотя бы за третью позицию будет интересная битва. В остальном же гонка стабилизировалась, и пока никто из пилотов не собирался рисковать.

Несм\отря на все обещания борьбы, Макларен запретил Оскару Пиастри обгонять Ландо Норриса. Расстроенный молодой австралиец почти сразу после сообщения ошибся и отстал от парнтера на две секунды. И неожиданно после этого команда все же дала добро на борьбу между своими пилотами.

McLaren tell Oscar Piastri to "hold position" behind Lando Norris... 👀



Piastri 📻: "I'm faster but OK"#F1 #AusGP pic.twitter.com/peCgVqCgwM — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

На 34-м круге небольшую ошибку допустил Фернандо Алонсо, зацепив гравий. Однако это хватило, чтобы болид испанца развернуло и разбило об отбойник. К тому же пилот Астон Мартин разбился в довольно неудачном месте, где не было крана, потому дирекция гонки выпустила на трассу сейфти-кар, чтобы эвакуатор смог доехать до Астон Мартин. Команды же воспользовался ситуацией, проведя пит-стопы.

Nooo!! Fernando Alonso has crashed 😱



The Safety Car is deployed in order to recover his Aston Martin#F1 #AusGP pic.twitter.com/wKbd1FU6G3 — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

А на 45-м круге Макларен неожиданно потеряли буквально все. Команды ожидали сильный дождь, а потому Ландо ушел на пит-стоп, чтобы переобуться в промежуточные, и ровно в этот момент Оскар Пиастри вылетел с трассы. К счастью, болид застрял в траве, а потому уцелел, однако на трассу австралиец вернулся лишь 15-м. и Лишь после этого наконец начался дождь.

Piastri is OFF and Norris pits!



The rain is coming down and Piastri now gets back on track! ☔️#F1 #AusGP pic.twitter.com/4TWZdi22lZ — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Уже спустя пару минут Лиам Лоусон влетел в отбойник, вызвав очередной сейфти-кар. Команды снова ринулись переобуваться, но Феррари решили остаться на трассе и поплатились - болид Шарля Леклера развернуло, из-за чего монегаск потерял несколько позиций. Затем Габриэль Бортолето и вовсе разбил свой болид. Однако несмотря на весь хаос на трассе тройка лидеров почти не претерпела изменений - Норрис, Ферстаппен и Расселл.

CHAOS!! The @astonmartin Safety Car is deployed once again 🟡



Lawson makes contact with the wall and Bortoleto is off the road#F1 #AusGP pic.twitter.com/cGjFwFPjsS — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Все решилось на последних кругах. Оскар Пиастри сумел вернуться в очки, обогнав по пути даже Льюиса Хэмилтона, а вот Мерседес показал себя с лучшей стороны. Андреа Кими Антонелли сумел финишировать четвертым, но из-за штрафа опустился на пятую строчку. Победителем гонки стал пилот Макларен Ландо Норрис, который сумел удержать Макса Ферстаппена в полсекунде позади себя.

Итоги Гран-при Австралии

Ландо Норрис (Макларен) – 57 кругов Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,895 Джордж Расселл (Мерседес) +8,481 Алекс Албон (Уильямс) +12,773 Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +15,135 Ланс Стролл (Астон Мартин) +17,413 Нико Хюлькенберг (Заубер) +18,423 Шарль Леклер (Феррари) +19,826 Оскар Пиастри (Макларен) +20,448 Льюис Хэмилтон (Феррари) +22,473 Пьер Гасли (Альпин) +26,502 Юки Цунода (Рейсинг Буллз) +29,884 Эстебан Окон (Хаас) +33,161 Оливер Бермэн (Хаас) +40,351

Сошли:

Лиам Лоусон (Ред Булл)

Габриэл Бортолето (Заубер)

Фернандо Алонсо (Астон Мартин)

Карлос Сайнс (Уильямс)

Джек Дуэн (Альпин)

Исак Хаджар (Рейсинг Буллз)

