iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лестер - Манчестер Юнайтед 0:3: обзор матча и результат игры 16.03.2025

Манкунианцы нанесли разгромное поражение Лестеру.
Вчера, 23:08
Манчестер Юнайтед разгромил Лестер / Getty Images
Манчестер Юнайтед разгромил Лестер / Getty Images

В воскресенье, 16 марта, Лестер принимал на своем поле Манчестер Юнайтел в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Рубена Аморима сумела справиться с одним из аутсайдеров чемпионата, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Читай также: Ньюкасл взял Кубок лиги, одолев в финале Ливерпуль

Манчестер Юнайтед вышел вперед в поединке в середине первого тайма усилиями Расмуса Хойлунда, который успешно завершил контратаку после передачи от Бруну Фернандеша. Во второй половине встречи португальский полузащитник ассистировал уже Алехандро Гарначо, который удвоил преимущество гостей.

Источник: Getty Images

А под занавес поединка Фернандеш к двух ассистам добавил еще и гол, поразив дальний угол ударом из-за пределов штрафной.

Лестер на данный момент остается в зоне вылета, занимая 19-е место с 17 очками. Манчестер Юнайтед с 37 баллами поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.

Статистика матча Лестер - Манчестер Юнайтед 29-го тура чемпионата Англии

Лестер - Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Хойлунд, 28, Гарначо, 67, Фернандеш, 90

Ожидаемые голы (xG): 1.17 - 0.78
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 11 - 18
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 6 - 4
Фолы: 6 - 6

Лестер: Хермансен - Фас, Коуди, Томас - Джастин (Мавидиди, 82), Ндиди, Сумаре (Винкс, 65), Кристиансен (Макатир, 83) - Дака (Буонанотте, 64), Эль-Ханнус (Айю, 90) - Варди.

Манчестер Юнайтед: Онана - де Лигт, Линделеф, Хевен (Кольер, 52) - Мазрауи, Фернандеш, Угарте (Зирке, 69), Далот - Гарначо (Амасс, 70), Эриксен (Каземиро, 69) - Хойлунд (Оби, 69).

Предупреждения: Эль-Ханнус, Ндиди.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер манчестер юнайтед АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Челси впервые с апреля прошлого года играет матч АПЛ без Палмера в старте Челси впервые с апреля прошлого года играет матч АПЛ без Палмера в старте
Сын легенды МЮ отметился дублем после ассистов брата-близнеца Сын легенды МЮ отметился дублем после ассистов брата-близнеца
Топ-клуб АПЛ интересуется Луниным Топ-клуб АПЛ интересуется Луниным
Манчестер Сити потерял очки в матче с Брайтоном Манчестер Сити потерял очки в матче с Брайтоном

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция победила в смешанной эстафете в Поклюке, Украина - в первой десятке
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Поклюке
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа00:20
Барселона совершила безумный камбэк, прибив в гостях Атлетико
Вчера, 23:52
Европа23:52
Интер одержал важную в борьбе за скудетто победу, одолев Аталанту
Европа23:08
Манчестер Юнайтед разобрался в гостях с аутсайдером АПЛ
Европа22:44
"Важно, что он раскрылся": Тренер Ромы отреагировал на победный гол Довбика
Европа22:07
Спортдир Ювентуса прокомментировал будущее Мотты на фоне разгромного поражения от Фиорентины
Киберспорт22:00
ESL Pro League Season 21: Vitality разгромили MOUZ в гранд-финале
Европа21:45
Ньюкасл выиграл первый внутренний трофей за 70 лет
Европа21:15
Фиорентина разбила в домашнем матче Ювентус
Европа21:10
Рома Довбика имеет самую длинную серию побед в чемпионате за последние 9 лет
Европа20:35
Ньюкасл взял Кубок лиги, одолев в финале Ливерпуль
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK