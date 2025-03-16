Лестер - Манчестер Юнайтед 0:3: обзор матча и результат игры 16.03.2025

В воскресенье, 16 марта, Лестер принимал на своем поле Манчестер Юнайтел в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Рубена Аморима сумела справиться с одним из аутсайдеров чемпионата, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

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Манчестер Юнайтед вышел вперед в поединке в середине первого тайма усилиями Расмуса Хойлунда, который успешно завершил контратаку после передачи от Бруну Фернандеша. Во второй половине встречи португальский полузащитник ассистировал уже Алехандро Гарначо, который удвоил преимущество гостей.

Источник: Getty Images

А под занавес поединка Фернандеш к двух ассистам добавил еще и гол, поразив дальний угол ударом из-за пределов штрафной.

Лестер на данный момент остается в зоне вылета, занимая 19-е место с 17 очками. Манчестер Юнайтед с 37 баллами поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.

Статистика матча Лестер - Манчестер Юнайтед 29-го тура чемпионата Англии

Лестер - Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Хойлунд, 28, Гарначо, 67, Фернандеш, 90

Ожидаемые голы (xG): 1.17 - 0.78

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 11 - 18

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 6 - 4

Фолы: 6 - 6

Лестер: Хермансен - Фас, Коуди, Томас - Джастин (Мавидиди, 82), Ндиди, Сумаре (Винкс, 65), Кристиансен (Макатир, 83) - Дака (Буонанотте, 64), Эль-Ханнус (Айю, 90) - Варди.

Манчестер Юнайтед: Онана - де Лигт, Линделеф, Хевен (Кольер, 52) - Мазрауи, Фернандеш, Угарте (Зирке, 69), Далот - Гарначо (Амасс, 70), Эриксен (Каземиро, 69) - Хойлунд (Оби, 69).

Предупреждения: Эль-Ханнус, Ндиди.

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