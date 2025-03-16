Ливерпуль - Ньюкасл 1:2: обзор матча и результат игры 16.03.2025

После вылета из Лиги чемпионов лидер АПЛ еще и потерпел неудачу в решающем поединке за трофей.

В воскресенье, 16 марта, в Лондоне на Уэмбли состоялся финал Кубка английской лиги, в котором встречались Ливерпуль и Ньюкасл.

На неделе лидер английской Премьер-лиги вылетел из Лиги чемпионов от ПСЖ, а теперь упустил возможность завоевать национальный трофей, уступив в решающем поединке "сорокам" со счетом 1:2.

Ньюкасл повел в противостоянии перед самым перерывом усилиями защитника Дэна Берна. После подачи с углового новобранец Томаса Тухеля в сборной Англии точно пробил головой с дальнего расстояния под левую стойку.

В начале второй половины встречи отличился Александер Исак, но этот гол отменили из-за офсайда. Тем не менее уже через минуту вторая попытка шведского нападающего стала результативной. На 52-й минуте форвард "сорок" после скидки в штрафной от Джейкоба Мерфи в касание переправил мяч в ворота.

Источник: Getty Images

Ливерпулю удалось ответить лишь в компенсированное к матчу время, когда Федерико Кьеза, избежав офсайда на линии с защитниками, что подтвердил VAR, реализовал выход на ворота после паса из глубины.

Статистика финала Кубка лиги Ливерпуль - Ньюкасл

Ливерпуль - Ньюкасл 1:2

Голы: Кьеза, 90+4 - Берн, 45, Исак, 52

Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 1.84

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 8 - 17

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 4 - 9

Фолы: 14 - 10

Ливерпуль: Келлегер - Кванса, Конате (Джонс, 57), ван Дейк, Робертсон - Мак Аллистер (Гакпо, 67), Гравенберх (Кьеза, 74), Собослаи - Салах, Жота (Нуньес, 56), Диас (Эллиот, 74).

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто - Жоэлинтон, Тонали, Гимараэс - Дж. Мерфи (Крафт, 90), Исак (Уилсон, 81), Барнс (Уиллок, 81).

Предупреждения: Поуп, Тонали.

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