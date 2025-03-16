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Футбол

"Важно, что он раскрылся": Тренер Ромы отреагировал на победный гол Довбика

Наставник "джаллоросси" оценил выступление украинского форварда.
Вчера, 22:44
Довбик принес победу Роме / Getty Images
Довбик принес победу Роме / Getty Images

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери высказался о победном голе нападающего Артема Довбика в матче 29-го тура Серии А против Кальяри.

Украинский форвард начал поединок в стартовом составе и на 62-й минуте отличился забитым мячом, который стал единственным в этой встрече.

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"Он такой парень, которому нужна приверженность и понимание. Команда и я обеспечиваем ему это.

Я подбадриваю его, потому что нападающий живет ради гола, но я сказал ему, что это не все, что имеет значение. Кроме этого, важны твое выступление, воодушевление и решительность. Вы можете ошибаться, но нападающий должен быть в нужном месте в нужное время, главное - быть там.

Я рад за него, потому что было важно, что он раскрылся и показал такую ​​игру. Он играл для команды и пытался забить", - приводит слова Раньери TMW со ссылкой на DAZN.

Ранее ISPORT также предлагал ознакомиться с реакцией Сети на победный гол Довбика против Кальяри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома чемпионат Италии Серия А Клаудио Раньери артем довбик

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