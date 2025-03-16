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Футбол

Рома обыграла Кальяри благодаря голу Довбика

Артем принес важную победу "волкам".
Сегодня, 19:09
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 29-го тура Серии А Рома встретилась с Кальяри.

Команды совсем не радовали атакующими действиями в первом тайме, проводя большинство времени в не особо содержательной борьбе за мяч.

Во втором тайме ситуация стала веселее. Рома начала действовать острее и это все же принесло свои плоды.

Римляне заработали угловой, после подачи которого мяч оказался в ногах Артема Довбыка. Украинец смог разобраться и отправил мяч в сетку ворот.

Гол форварда "волков" стал единственным в матче.

Благодаря победе Рома приблизилась к Лацио, который идет седьмым, что позволяет ему претендовать на игру в Лиге конференций.

Напомним, Артем повторил достижение экс-форварда Ромы и конкурента, которого отдали в аренду.

Рома - Кальяри 1:0

Гол: Довбик, 62

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома кальяри Серия А

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