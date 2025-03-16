Довбик повторил достижение экс-форварда Ромы и конкурента, которого отдали в аренду

Артем присоединился к компании Борхи Майораля и Тэмми Абрагама.

В рамках 29-го тура чемпионата Италии Рома встречается с Кальяри.

На 62-ой минуте счет открыл Артем Довбик. Форвард забил десятый мяч в текущем сезоне Серии А.

Благодаря данному взятию ворот Довбик повторил достижение Борхи Майораля и Тэмми Абрагама. Украинец стал третьим игроком Ромы после испанца и англичанина, который забил 10+ голов в дебютном сезоне.

На ISPORT можно просмотреть видео гола Довбика.

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