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Футбол

Довбик повторил достижение экс-форварда Ромы и конкурента, которого отдали в аренду

Артем присоединился к компании Борхи Майораля и Тэмми Абрагама.
Сегодня, 18:48
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 29-го тура чемпионата Италии Рома встречается с Кальяри.

На 62-ой минуте счет открыл Артем Довбик. Форвард забил десятый мяч в текущем сезоне Серии А.

Благодаря данному взятию ворот Довбик повторил достижение Борхи Майораля и Тэмми Абрагама. Украинец стал третьим игроком Ромы после испанца и англичанина, который забил 10+ голов в дебютном сезоне.

На ISPORT можно просмотреть видео гола Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик

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