Довбик отметился юбилейным голом в Серии А

Артем вывел подопечных Клаудио Раньери в матче против бывшей команды своего тренера.

В рамках 29-го тура Серии А Рома встречается с Кальяри.

Команды не забивали до середины второго тайма. На 62-ой минуте счет открыл Артем Довбик.

Артем пробил по воротам с близкого расстояния после подачи с углового, переиграв вратаря сардинцев Элию Каприле.

На момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет - 1:0 в пользу "волков".

Отметим, что этот гол стал для украинца десятым в Серии А текущего сезона.

Напомним, ранее появились слухи о возможном обмене Довбика в другой итальянский клуб.

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