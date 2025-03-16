iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Довбик отметился юбилейным голом в Серии А

Артем вывел подопечных Клаудио Раньери в матче против бывшей команды своего тренера.
Сегодня, 18:33
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 29-го тура Серии А Рома встречается с Кальяри.

Команды не забивали до середины второго тайма. На 62-ой минуте счет открыл Артем Довбик.

Артем пробил по воротам с близкого расстояния после подачи с углового, переиграв вратаря сардинцев Элию Каприле.

На момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет - 1:0 в пользу "волков".

Отметим, что этот гол стал для украинца десятым в Серии А текущего сезона.

Напомним, ранее появились слухи о возможном обмене Довбика в другой итальянский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома кальяри Серия А артем довбик

Статьи по теме

"От ада до рая за минуту": Реакция сети на победный гол Довбика против Кальяри "От ада до рая за минуту": Реакция сети на победный гол Довбика против Кальяри
Рома обыграла Кальяри благодаря голу Довбика Рома обыграла Кальяри благодаря голу Довбика
Ньюкасл взял Кубок лиги, одолев в финале Ливерпуль Ньюкасл взял Кубок лиги, одолев в финале Ливерпуль
Транслятор сорванного боя подал в суд на Райана Гарсию, требуя компенсации ущерба Транслятор сорванного боя подал в суд на Райана Гарсию, требуя компенсации ущерба

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция победила в смешанной эстафете в Поклюке, Украина - в первой десятке
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Поклюке
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа20:35
Ньюкасл взял Кубок лиги, одолев в финале Ливерпуль
Европа20:30
"От ада до рая за минуту": Реакция сети на победный гол Довбика против Кальяри
Бокс19:50
Транслятор сорванного боя подал в суд на Райана Гарсию, требуя компенсации ущерба
Европа19:09
Рома обыграла Кальяри благодаря голу Довбика
Бокс18:58
"Слышал, что он уже все": Гвоздик предположил, почему не возвращается Ломаченко
Украина18:56
Таблица УПЛ: Ингулец сравнялся с Черноморцем
Европа18:48
Довбик повторил достижение экс-форварда Ромы и конкурента, которого отдали в аренду
Европа18:33
Довбик отметился юбилейным голом в Серии А
Украина18:30
УПЛ: Ингулец одолел Черноморец, ЛНЗ обыграл Колос
Биатлон18:10
Биатлон-2024/2025: Швеция победила в смешанной эстафете в Поклюке, Украина - в первой десятке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK