Рома собирается обменять Довбика на полузащитника Интера - источник

"Волков" может покинуть еще несколько игроков, пришедших недавно.

Нападающий Ромы Артем Довбик может покинуть клуб всего через год пребывания в нем.

Как сообщает издание ASRomaLive.it, украинский форвард может оказаться в Интере. Рассматривается вариант обмена между клубами, в рамках которого в столицу Италии переберется Давиде Фраттези.

В стане "волков" недовольны нестабильными выступлениями Артема, от которого ожидали, что он сможет лучше себя проявить. Также команду могут покинуть Матс Гуммельс и Куадио Коне, которые пришли в клуб также в течение этого сезона.

Отмечается. что руководству римлян не нравится то, в каких физических кондициях пребывает 36-летний Гуммельс.

Напомним, что [[link_local link_article_id="10021322"]Раньери прокомментировал вылет Ромы из Лиги Европы[[/link_local]].

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