iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома собирается обменять Довбика на полузащитника Интера - источник

"Волков" может покинуть еще несколько игроков, пришедших недавно.
Сегодня, 17:02
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Ромы Артем Довбик может покинуть клуб всего через год пребывания в нем.

Как сообщает издание ASRomaLive.it, украинский форвард может оказаться в Интере. Рассматривается вариант обмена между клубами, в рамках которого в столицу Италии переберется Давиде Фраттези.

В стане "волков" недовольны нестабильными выступлениями Артема, от которого ожидали, что он сможет лучше себя проявить. Также команду могут покинуть Матс Гуммельс и Куадио Коне, которые пришли в клуб также в течение этого сезона.

Отмечается. что руководству римлян не нравится то, в каких физических кондициях пребывает 36-летний Гуммельс.

Напомним, что [[link_local link_article_id="10021322"]Раньери прокомментировал вылет Ромы из Лиги Европы[[/link_local]].

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

Рома может попрощаться с Довбиком уже летом Рома может попрощаться с Довбиком уже летом
Раньери - о вылете Ромы: Я не могу ни в чем винить игроков Раньери - о вылете Ромы: Я не могу ни в чем винить игроков
Рома в меньшинстве была разбита Атлетиком и покинула Лигу Европы Рома в меньшинстве была разбита Атлетиком и покинула Лигу Европы
Рома попытается избавиться от конкурента Довбика, который вернется из аренды в Милане Рома попытается избавиться от конкурента Довбика, который вернется из аренды в Милане

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция победила в смешанной эстафете в Поклюке, Украина - в первой десятке
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Поклюке
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Биатлон18:10
Биатлон-2024/2025: Швеция победила в смешанной эстафете в Поклюке, Украина - в первой десятке
Европа17:57
Ошибка Пахолюка помогла ЛНЗ уверенно переиграть Колос
Биатлон17:38
Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты в Поклюке, выиграла гонку Швеция
Европа17:28
Арсенал минимально обыграл беспомощный в атаке Челси
Европа17:02
Рома собирается обменять Довбика на полузащитника Интера - источник
Европа16:43
Слот - о потерях перед финалом Кубка Лиги: У нас есть много качественных игроков, которые могут сыграть
Биатлон16:31
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Поклюке
Европа16:00
Челси впервые с апреля прошлого года играет матч АПЛ без Палмера в старте
Украина15:47
Таблица УПЛ: Ингулец сравнялся с Черноморцем
Европа15:39
Сын легенды МЮ отметился дублем после ассистов брата-близнеца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK