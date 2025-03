"От ада до рая за минуту": Реакция сети на победный гол Довбика против Кальяри

В рамках 29-го тура Серии А Рома минимально победила Кальяри благодаря мячу Артема Довбика

ISPORT собрал самые интересные комментарии от фанатов Ромы касаемо победного гола украинца.

Некоторые болельщики припоминали Артему нереализованный момент за минуту до забитого мяча.

Так, один из пользователей выложил скриншот того, как он написал дважды за 40 секунд фразу: "Довбик, мой брат" с разным настроением.

Другой написал: "Довбик: От ада до рая за одну минуту

И мы с ним".

Также некоторые болельщики сравнивают статистику украинца с другими форвардами, указывая на то, что он забил столько же, сколько Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.

Или же фанаты также показывают, что больше Довбыка в текущем сезоне Серии А забили только четыре игрока.

Также между двумя поклонниками волков возник спор относительно того, кто лучше: Шомуродов, или Довбык. Фанат, считающий, что Артем более качественный форвард прикрепил в качестве аргумента пост о том, что Довбик повторил достижения Майораля и Абрагама.

Look at what Dovbyk does that gets him a lot of hate, Shomu just has pace to his name and nothing else. He was bought for 20 million god damn it https://t.co/wobFDBT8N1