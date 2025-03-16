Рома Довбика имеет самую длинную серию побед в чемпионате за последние 9 лет

В рамках 29-го тура Серии А Рома обыграла Кальяри.

Для римлян это 6-тая победа в чемпионате подряд и 13-ый матч без поражений. Это позволило им подняться на 8-ое место и теперь от зоны еврокубков их отделяет два очка.

Также «волки» демонстрируют самую длинную победную серию в Серии А с 2016 года. Тогда римляне побеждали 8 матчей подряд и 17 матчей подряд не проигрывали.

В итоге, в том сезоне Рома заняла 3 место, попав в квалификацию Лиги Чемпионов.

Напомним, что победный гол в матче забил Артем Довбик. ISPORT собрал реакцию сети на взятие ворот от украинца.

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