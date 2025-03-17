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НХЛ: Сент-Луис разбил Анахайм, Юта обыграла Ванкувер

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:12
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на понедельник, 17 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 16 марта

Детройт – Вегас – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 27 Юханссон (Комфер, Тарасенко)
2:0 – 44 Рэймонд (Седерблум)
3:0 – 51 Каспер (Кэйн, Густафссон)

Колорадо – Даллас – 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

0:1 – 4 Робертсон (Рантанен, Хинтц)
1:1 – 14 Нечас (Друэн, Макар)
2:1 – 26 Ничушкин (Макар, Тэйвс)
3:1 – 37 Друэн (Ничушкин, Малински)
3:2 – 54 Бурк (Джонстон, Бенн)
3:3 – 54 Дюшен (Марчмент, Линделль)
4:3 – 61 Макар (Нелсон, Маккиннон)

Сент-Луис – Анахайм – 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

1:0 – 1 Бучневич (Фаулер, Нейборс)
2:0 – 1 Шенн (Кайру, Холлоуэй)
3:0 – 28 Холлоуэй (Кайру, Фолк)
3:1 – 30 Готье (Мактавиш, Гудас)
4:1 – 35 Факса (Уокер, Торопченко)
5:1 – 38 Жозеф ()
5:2 – 42 Нестеренко (Мактавиш, Готье)
6:2 – 46 Нейборс (Фолк, Кайру)
7:2 – 52 Сундквист (Томас, Болдук)

Рейнджерс – Эдмонтон – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

0:1 – 19 Перри (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс)
1:1 – 25 Кайлле (Трочек, Панарин)
1:2 – 46 Арвидссон (Нюджент-Хопкинс)
1:3 – 56 Макдэвид (Кулак, Нюджент-Хопкинс)

Айлендерс – Флорида – 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

0:1 – 21 Райнхарт (Форслинг, Барков)
0:2 – 24 Барков (Луостаринен, Райнхарт)
1:2 – 46 Гаткомб (Энгвалл, Деанджело)
2:2 – 52 Цыплаков (Деанджело, Райлли)
3:2 – 52 Добсон (Ли)
4:2 – 59 Хольмстрем (Пажо)

Ванкувер – Юта – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

1:0 – 22 К. Хьюз (Дебраск, Петтерссон)
1:1 – 32 Стенлунд (Карконе, Бьюгстэд)
1:2 – 45 Кули (Шмалц, Дурзи)
1:3 – 59 Келлер (Шмалц)

Сиэтл – Виннипег – 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 9 Нюман (Стивенсон, Эберле)
2:0 – 15 Эйссимонт (Монтур, Эванс)
2:1 – 19 Перфетти (Наместников, Сэмберг)
2:2 – 31 Коннор (Баррон)
2:3 – 61 Сэмберг (Наместников, Перфетти)

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