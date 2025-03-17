Атлетико - Барселона 2:4: Видео голов и лучших моментов матча 16.03.2025
В воскресенье, 16 марта, мадридский Атлетико встречался на своем поле с Барселоной в матче 28-го тура испанской Ла Лиги.
Атлетико вел после первого тайма благодаря результативному удару Хулиана Альвареса, а на 70-й минуте удвоил свое преимущество, когда отличился Александер Серлот.
Тем не менее Барселоне потребовалось восемь минут, чтобы исправить ситуацию усилиями Роберта Левандовски и Феррана Торреса. А в компенсированное к матчу время каталонцы и вовсе вырвали победу. Ламин Ямаль вывел вперед уже гостей, а Торрес, оформив дубль, установил окончательный счет.
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Вашему вниманию видео всех голов матча Атлетико - Барселона в 28-м туре Ла Лиги:
Атлетико - Барселона 2:4
Голы: Альварес, 45, Серлот, 70 - Левандовски, 72, Торрес, 78, 90+8, Ямаль, 90+2
Атлетико: Облак - Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Мандава - Симеоне (Хименес, 79), Де Пауль (Молина, 79), Барриос, Лино (Галлахер, 60) - Гризманн (Рикельме, 87), Альварес (Серлот, 60).
Барселона: Щесны - Кунде (Араухо, 86), Кубарси, Мартинес, Бальде (Мартин, 86) - Касадо (Гарсия, 67), Ольмо (Ферран, 67), Педри (Гави, 90+4) - Ямаль, Левандовски, Рафинья.
Предупреждения: Мандава - Кубарси, Бальде, Ямаль.
Источник: MEGOGO
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