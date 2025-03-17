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Футбол

Атлетико - Барселона 2:4: Видео голов и лучших моментов матча 16.03.2025

Вашему вниманию обзор поединка испанской Ла Лиги.
Сегодня, 01:11
Барселона обыграла Атлетико / Getty Images
Барселона обыграла Атлетико / Getty Images

В воскресенье, 16 марта, мадридский Атлетико встречался на своем поле с Барселоной в матче 28-го тура испанской Ла Лиги.

Атлетико вел после первого тайма благодаря результативному удару Хулиана Альвареса, а на 70-й минуте удвоил свое преимущество, когда отличился Александер Серлот.

Тем не менее Барселоне потребовалось восемь минут, чтобы исправить ситуацию усилиями Роберта Левандовски и Феррана Торреса. А в компенсированное к матчу время каталонцы и вовсе вырвали победу. Ламин Ямаль вывел вперед уже гостей, а Торрес, оформив дубль, установил окончательный счет.

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Вашему вниманию видео всех голов матча Атлетико - Барселона в 28-м туре Ла Лиги:

Атлетико - Барселона 2:4

Голы: Альварес, 45, Серлот, 70 - Левандовски, 72, Торрес, 78, 90+8, Ямаль, 90+2

Атлетико: Облак - Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Мандава - Симеоне (Хименес, 79), Де Пауль (Молина, 79), Барриос, Лино (Галлахер, 60) - Гризманн (Рикельме, 87), Альварес (Серлот, 60).

Барселона: Щесны - Кунде (Араухо, 86), Кубарси, Мартинес, Бальде (Мартин, 86) - Касадо (Гарсия, 67), Ольмо (Ферран, 67), Педри (Гави, 90+4) - Ямаль, Левандовски, Рафинья.

Предупреждения: Мандава - Кубарси, Бальде, Ямаль.

Источник: MEGOGO

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