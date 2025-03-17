Атлетико - Барселона 2:4: обзор матча и результат игры 16.03.2025

В воскресенье, 16 марта, мадридский Атлетико принимал на своем поле Барселону в матче 28-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Ханса-Дитера Флика, уступая к 72-й минуте в два мяча, сумели перевернуть ход противостояния и в компенсированное время вырвать волевую победу со счетом 4:2.

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Атлетико удалось выйти вперед под занавес первого тайма, когда Антуан Гризманн слева вырезал передачу на противоположный фланг, а Джулиано Симеоне отпасовал под удар в центр штрафной Хулиану Альваресу. Удвоили преимущество "матрасники" на 70-й минуте. Конор Галлахер убежал по левому флангу и отдал в район одиннадцатиметровой отметки на Александера Серлота, который успешно переиграл вратаря.

Источник: Getty Images

Тем не менее Барселона уже через две минуты отквитала один мяч, а начало камбэку положил Роберт Левандовски, эффектно приняв мяч в борьбе с защитника и точно пробив в падении в нижний угол. Спустя еще шесть минут счет уже был равный, когда Ферран Торрес головой отправил мяч в ворота после подачи в штрафную.

А в компенсированное время Барселоне удалось добить соперника. На 90+2 минуте Ламин Ямаль решился на удар из-за пределов штрафной, а дезориентированный рикошетом Ян Облак не сумел помешать мячу залететь в ворота.

Источник: Getty Images

Под конец встречи каталонцы еще и закрепили победный результат. Рафинья обокрал защитников, отдал на Феррана Торреса, а тот пробил с линии штрафной и оформил дубль.

Барселона с 60 очками вернулась на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея равное количество набранных баллов с Реалом и матч в запасе. Атлетико с 56 пунктами идет на третьей позиции.

Статистика матча Атлетико - Барселона 28-го тура чемпионата Испании

Атлетико - Барселона 2:4

Голы: Альварес, 45, Серлот, 70 - Левандовски, 72, Торрес, 78, 90+8, Ямаль, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 1.36 - 1.26

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 7 - 13

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 6 - 6

Фолы: 10 - 11

Атлетико: Облак - Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Мандава - Симеоне (Хименес, 79), Де Пауль (Молина, 79), Барриос, Лино (Галлахер, 60) - Гризманн (Рикельме, 87), Альварес (Серлот, 60).

Барселона: Щесны - Кунде (Араухо, 86), Кубарси, Мартинес, Бальде (Мартин, 86) - Касадо (Гарсия, 67), Ольмо (Ферран, 67), Педри (Гави, 90+4) - Ямаль, Левандовски, Рафинья.

Предупреждения: Мандава - Кубарси, Бальде, Ямаль.

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