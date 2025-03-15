Вильярреал - Реал 1:2: обзор матча и результат игры 15.03.2025

В субботу, 15 марта, мадридский Реал встречался на выезде с Вильярреалом в матче 28-го тура испанской Примеры.

Команда Карло Анчелотти быстро пропустила первой, но благодаря дублю Килиана Мбаппе добыла волевую победу со счетом 2:1.

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Вильярреал вывел вперед уже на седьмой минуте встречи Хуан Фойт, который после подачи с углового сориентировался во вратарской и переправил мяч в ворота. Тем не менее через десять минут Мбаппе счет сравнял, успешно сыграв на добивании после сейва голкипера.

В середине тайма француз разогнал контратаку, которая все же затянулась, но в итоге мяч снова оказался у него - и нападающий практически с линии штрафной закрутил в правый верхний угол.

Источник: Getty Images

Реал, набрав 60 очков, поднялся на вершину турнирной таблицы Ла Лиги и опережает Барселону, у которой есть два матча в запасе, на три балла. Вильярреал с 44 пунктами идет на пятой позиции.

Статистика матча Вильярреал - Реал 28-го тура чемпионата Испании

Вильярреал - Реал 1:2

Голы: Фойт, 7 - Мбаппе, 17, 23

Ожидаемые голы (xG): 1.76 - 1.02

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 23 - 9

Удары в створ: 10 - 5

Угловые: 11 - 4

Фолы: 17 - 3

Вильярреал: Конде - Фойт, Кошта, Камбвала, Кардона (Педраса, 64) - Бьюкенен (Пино, 64), Комесанья (Парехо, 79), Гуе (Суарес, 84), Баена - Перес, Пепе (Барри, 46).

Реал: Куртуа - Васкес, Асенсио (Рюдигер, 62), Чуамени, Ф. Гарсия - Диас (Винисиус, 62), Вальверде (Гюллер, 82), Камавинга, Беллингем - Родриго (Модрич, 65), Мбаппе.

Предупреждения: Кардона, Фойт - Чуамени.

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