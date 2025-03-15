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Футбол

Мбаппе перегнал Роналдо по количеству голов в дебютном сезоне за Реал

Француз оформил дубль в ворота Вильярреала.
Сегодня, 20:51
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках 28-го тура Ла Лиги Реал встречается с Вильярреалом.

В составе мадридцев дублем отметился Килиан Мбаппе, что помогло ему достичь отметки в 31 забитый мяч в текущем сезоне. Он обогнал бразильца Роналдо по голам в дебютном сезоне за Реал.

"Феномен" в своем первом сезоне за мадридцев отметился тридцатью голами.

На момент написания новости продолжается второй тайм. Счет - 1:2, в составе Вильярреала отличился защитник Хуан Фойт.

Напомним, что Мбаппе также установил рекорд среди французов из топ-5 чемпионатов.

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