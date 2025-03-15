Мбаппе установил рекорд среди французских игроков в топ-5 чемпионатах

В рамках 28 тура Ла Лиги Вильярреал встречается с Реалом.

В составе "сливочных" дублем отметился француз Килиан Мбаппе. Для форварда это были 30-ый и 31-ый голы в текущем сезоне, что помогло ему установить новый рекорд среди французских игроков.

Мбаппе стал первым французом, который забивал 30+ голов шесть сезонов подряд, играя за клуб из топ-5 чемпионатов.

На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 1:2. В составе "желтой субмарины" отличился Хуан Фойт.

Напомним, ранее сообщалось, что топ-клуб АПЛ интересуется Луниным.

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