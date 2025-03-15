Топ-клуб АПЛ интересуется Луниным
Мадридский Реал не хочет отпускать Андрея.
Манчестер Юнайтед неожиданно изъявил желание улучшить вратарскую линию.
Как сообщает GOL Digital, манкунианцы хотят подписать Андрея Лунина. Более того, за украинца готовы выложить серьезную сумму, а именно до 80 млн евро.
Впрочем, «красным дьяволам» будет трудно достичь соглашения по трансферу, ведь по информации издания, мадридский Реал не имеет желания отпускать голкипера.
Лунин является очень важным игроком в раздевалке, а также в нем видят наследника Тибо Куртуа.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Реал потерял очередного защитника
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