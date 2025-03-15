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Футбол

Топ-клуб АПЛ интересуется Луниным

Мадридский Реал не хочет отпускать Андрея.
Сегодня, 19:37
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Манчестер Юнайтед неожиданно изъявил желание улучшить вратарскую линию.

Как сообщает GOL Digital, манкунианцы хотят подписать Андрея Лунина. Более того, за украинца готовы выложить серьезную сумму, а именно до 80 млн евро.

Впрочем, «красным дьяволам» будет трудно достичь соглашения по трансферу, ведь по информации издания, мадридский Реал не имеет желания отпускать голкипера.

Лунин является очень важным игроком в раздевалке, а также в нем видят наследника Тибо Куртуа.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Реал потерял очередного защитника

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Реал Мадрид Андрей Лунин

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