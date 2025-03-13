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Футбол

Реал потерял еще одного защитника

Ферлан Менди пропустит около месяца.
Сегодня, 18:45
Ферлан Менди / Getty Images
Ферлан Менди / Getty Images

Защитник Реала Ферлан Менди выбыл на долгий срок, пишет Аранча Родригес.

Напомним, француз получил повреждение в матче с Атлетико и досрочно покинул поле.

Как утверждает журналистка, у Менди повреждена мышца левого бедра. Он пропустит не менее четырех недель.

В текущем сезоне 29-летний защитник провел уже 30 матчей, отличившись двумя ассистами.

Ранее также УЕФА прокомментировал незасчитаный пенальти Альвареса.

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