НБА: Юта с Михайлюком проиграла Миннесоте, победы Бруклина и Оклахомы

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 17 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.

Украинец Святослав Михайлюк провел почти 26 минут в составе Юты в игре против Миннесоты. Он набрал восемь очков, сделал три подбора и отдал две передачи.

Алексей Лень из Украины, который находится в составе Лейкерс, не сыграл против Финикса.

Результаты матчей НБА за 16 марта

Кливленд – Орландо 103:108 (38:25, 22:22, 23:35, 20:26)

Кливленд: Митчелл (23), Аллен (20 + 12 подборов), Гарлэнд (19 + 5 потерь), Струс (10), Хантер (9) – старт; Джером (12), Меррилл (5), Уэйд (3), Окоро (2), Томпсон (0).

Орландо: Банкеро (24 + 11 подборов + 7 передач), Ф. Вагнер (22 + 8 подборов + 7 потерь), Картер (16 + 14 подборов), Колдуэлл-Поуп (15), Джозеф (3) – старт; Блэк (17), Битадзе (3), Г. Харрис (2), Айзек (2), Хьюстан (2), Энтони (2), да Силва (0).

Даллас – Филадельфия 125:130 (32:36, 36:28, 18:34, 39:32)

Даллас: Вашингтон (29 + 12 подборов), Томпсон (21), Маршалл (21 + 8 подборов + 6 передач), Уильямс (11), Эдвардс (5 + 7 подборов) – старт; Кристи (18 + 8 подборов), Динуидди (18 + 7 передач), Пауэлл (2).

Филадельфия: Граймс (28 + 6 передач), Ябуселе (14), Каунсил (13 + 10 подборов), Эдвардс (10), Батлер (8 + 7 передач) – старт; Худ-Шифино (19), Даутин (14), Бриссетт (13), Риз (6), Окики (5).

Лейкерс – Финикс 107:96 (31:15, 23:22, 29:34, 24:25)

Лейкерс: Дончич (33 + 11 подборов + 8 передач), Ривз (28 + 6 передач), Хэйс (19), Финни-Смит (10), Гудвин (2) – старт; Винсент (9), Кнехт (3), Колоко (3), Вандербилт (0).

Финикс: Дюрэнт (21 + 9 подборов + 5 потерь), Букер (19 + 11 передач), Данн (13), Ричардс (11), Бил (4) – старт; О'Нил (10), Джонс (8), Игодаро (4), Коди Мартин (3), Гиллеспи (3 + 7 подборов), Пламли (0).

Бруклин – Атланта 122:114 (33:27, 23:35, 35:30, 31:22)

Бруклин: К. Джонсон (28 + 7 передач), Джонсон (22 + 8 подборов), Мартин (16), Уилсон (13 + 6 передач), Клэкстон (7) – старт; Уотфорд (13), Льюис (10), Шарп (8 + 7 подборов), Бикман (5).

Атланта: Янг (28 + 12 передач + 6 потерь), Оконгву (21 + 15 подборов), Рисаше (16), Дэниэлс (14 + 7 передач), Гуйе (2) – старт; Мэнн (13), Ньянг (12), Крейчи (8), Барлоу (0).

Портленд – Торонто 105:102 (19:27, 33:25, 25:30, 28:20)

Портленд: Саймонс (22), Камара (21 + 7 подборов), Авдия (19 + 6 передач), Шарп (17), Клинган (5 + 14 подборов) – старт; Рит (9), Мюррэй (7 + 7 подборов), Хендерсон (5 + 6 потерь), Бэнтон (0), Тайбулл (0).

Торонто: Пелтль (19 + 8 подборов), Агбаджи (19), Барнс (16 + 6 передач + 6 перехватов + 5 потерь), Шэд (10 + 6 передач), Бэттл (9) – старт; О. Робинсон (10), Лоусон (9 + 8 подборов + 6 передач), Каслтон (8 + 12 подборов + 5 потерь), Темпл (2).

Миннесота – Юта 128:102 (34:20, 28:31, 37:25, 29:26)

Миннесота: Эдвардс (41), Макдэниэлс (20 + 12 подборов), Дивинченцо (11 + 7 передач), Рэндл (11), Гобер (7) – старт; Александер-Уокер (9), Кларк (8), Майнотт (5), Рид (5 + 9 подборов), Шэннон (4), Гарза (3), Хайлэнд (2), Диллингэм (2).

Юта: Секстон (22), Маркканен (16), Кесслер (15 + 19 подборов), Коллиер (11 + 6 передач + 5 потерь), Уильямс (2) – старт; Джузэнг (12), Филиповски (10), Михайлюк (8), Сенсабо (6 + 5 потерь).

Клипперс – Шарлотт 123:88 (32:21, 33:20, 30:21, 28:26)

Клипперс: Харден (31 + 10 подборов + 7 передач), Ленард (23), Зубац (17 + 14 подборов + 8 передач + 5 потерь), Д. Джонс (12), Пауэлл (7) – старт; Коффи (9), Богданович (7), Юбэнкс (7 + 9 подборов), Миллс (5), Батюм (3), Браун (2), Симмонс (0), Кристи (0).

Шарлотт: Уильямс (18 + 15 подборов + 7 передач), Болл (16), Грин (8), Бриджес (7), Джеффрис (5) – старт; Смит (9), Мур (8), Гарретт (7), Диабате (6), Нуркич (4), Сет Карри (0).

Милуоки – Оклахома-Сити 105:121 (26:24, 15:29, 33:39, 31:29)

Милуоки: Я. Адетокумбо (21 + 12 подборов + 10 передач), Лиллард (19), Кузма (10), Б. Лопес (8), Принс (6) – старт; Трент (12), Портер (11), Грин (8), Роллинз (6), Джексон (2), Коннотон (2), Симс (0), Ливингстон (0), Смит (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31 + 8 передач), Хартенштайн (24 + 12 подборов), Холмгрен (16 + 8 подборов), Уоллес (9), К. Уильямс (0) – старт; Джо (19), Карузо (10), Уиггинс (9), Джейлин Уильямс (3), Флэглер (0), Джонс (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!